Matora i Stefani se svađale zbog Munje! Isplivali novi detalji, on jedva dočekao da likuje (VIDEO)

Sad su mi mnogo jasnije neke stvari!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.

- Da li si podržala Stefani da Munja ništa ne sazna da se ne bi pomirila sa njim i odjavila tebe?

- Podržala sam je, ali nisam imala strah u tom smisli. Ja bih je isto podržala da je htela da popriča sa njim. Sad kad bi ušla Stefani više bih imala strah jer sedim pored Matee, da ona ne misli da me spajaju. Nemam mišljenje da bi se pomirila sa njim, a kad bi došlo do pomirenja ja ne bih imala ništa protiv. Ja da sam bila ljubomorna što se tiče komunikacije, smejanja normalno. Kad pričamo u svađu, pa ono "idi kod Munje", ali što se tiče deteta to nije bio problem - govorila je Matora.

- Znači ja sam bio problem svih ovih meseci. Ja nisam saznao za dete jer si ti bila ljubomorna - dodao je Munja.

- Ne, kad imamo svađu ja njoj kažem da ide gde joj je bolje. Bila mi je odana, ali smo imali problem sa ljubomorom i nešto naše lično - rekla je Matora.

- Stefani je mnogo ljubomorna i posesivna, meni je na sitnice vadila oči. Možda se zaljubila u tebe, a mislim da je i korist, pa kad je ostala trudna vrag je odneo šalu. Ja ne znam ko normalan bi nju podržao. Ujak koji govori sve kako jeste nije sa njom u dobrim odnosima. Imala je tvoju podršku i pokušala si da iskoristiš to. Ona je videla šta je meni smetalo u našem odnosu, mnogo mi je smetalo njeno flertovanje sa drugim muškarcima, pa je i tebi našla slabu tačku da pominje mene i ja znam da je to tako - pričao je Munjez.

- Ne, ja sam njoj pominja tebe - dodala je Jovana Tomić.

Autor: A. Nikolić