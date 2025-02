Kod nje nema pomaka: Karić pokušao da urazumi Anđelu i objasni joj koliko Gastoza pogađaju uvrede na njen račun, ona tera po svom! (VIDEO)

Tvrdoglavost!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za

- Rekla si sinoć da te srce boli zbog Nenada, zašto? - glasilo je pitanje.

- Bilo mi je krivo jer se sapleo o Mateju. On treba da spušta loptu sa Terzom, pa mu se sad vraća sve što sam ja pričala - rekla je Anđela.

- Ja sam kriv što sam hteo da spustim loptu da ne slušamo ponovo u krug uvrede na Anđelin račun - rekao je Gastoz.

- On je pametniji sto puta ovde od nje. Gastoz ne želi da ja nju vređam, a ona to želi sigurno. Ja ću uvek da odgovorim i udaraću najniže - rekao je Terza.

- Jasno je kao dan da vas dvoje nećete prećutati. Ono što je Gastoz mislio da je pametan je samo usr*o i nju i sebe - rekao je Đedović.

- Ja nisam usr*o sebe, bilo je sve dobro sedam dana, dok ona nije prva krenula. Đedoviću nemoj da braniš drugaricu, ti želiš ovo - rekao je Gastoz.

- Ne glumi dobricu, ti si najveće zlo ovde od svih - rekao je Đedović.

- Anđela je l' ima nešto što je on tražio od sebe, a ti to nisi promenila? - upitao je Karić.

- Ima, kako nema - rekla je Anđela.

- Meni je Gastoz skroz jasan ovde, od svega što ti je zamerio, mislim da trebaš to jedino da promeniš. Ne razmišljaš o njemu da on može da se on sukobi sa Terzom i da može da napravi sr*nje. Tebi je u glavi samo da nadmašiš verbalno protivnika - rekao je Karić.

