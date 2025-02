Bez dlake na jeziku!

Lepi Mića odveo je Anđelu Đuričić do kreveta, te joj je preneo razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Sad sam sa njim bio, nije mu dobro, rekao sam mu sve što mislim. Rekao sam mu da je on bio taj koji je to uradio, da imaš pravo da ga iskritikuješ kako god hoćeš. Ja ga kapiram, ali ga ti ne kapiraš - rekao je Mića.

- Mićo, razumeš li - rekla je Anđela.

- Kapiram. Kaže da si rekla da nemaš vremena, rekao sam mu da sednete i da fino popričate, on je za to, krivo mu je, nije mu dobro...Rekao sam za Stefana da nije kriv kada kaže što misli, a to se poklopi, ja mu kažem da je onda problem u vezi. Njemu je teško kada se njegova devojka ne slaže sa njim - rekao je Mića.

- Ja sam normalno postupila - rekla je Anđela.

- Pričajte o svojim problemima, vi ne pričate o problemima. Pričajte o svemu. Polako, smirite se sada, pa niste nikoga ubili - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić