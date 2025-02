Ovo nije veza, nema žara: Gastoz priznao da ga je smorila veza sa Anđelom, nema potrebu ni da joj kaže IZVINI (VIDEO)

Šokirao svojim ponašaenjm!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom ljubavnom krahu sa Anđelom Đuričić.

- Hoćemo li da pričamo o podsvetsti? Slušao sam sad njen miting, stvarno je dobar - rekao je Gastoz.

- Zbog čega ti i Anđela niste uspeli mesecima da nađete balans? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nažalost ne ide ka gore, svakim danom nije to to i nije vruće. Šta radimo iz šupljeg u prazno? Već smo pet meseci ovde, ne mogu da krivim ni nju, a ni mene - rekao je Gastoz.

- Je l' ti dosadila? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije mi dosadila, ubila nas je monotonija. Pitao sam je pre neki dan šta smo poslednje zajedno radili, a ona nije znala da odgovori. Nisam mogao nikako više da izazovem veliku sreću kod nje. Gubim se i ja, šta da radim? - pričao je Gastoz.

- Čime te to Sofi usrećuje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Bar da me je uhvatila tužnog i napravila srećnim kao što me hvata za reč. Hoće da kaže da je tri minuta bilo lepše od naše cele veze. Očekivao sam da će malo drugačije razgovor da vam teče, ali super je bilo. Ništa se ne menja, mi se pomirimo, kafa, emisija, idemo da se kupamo i jedemo... Ne radimo ništa, ne pričamo ništa i nekako je monotono. Ona zna da je tako i ne znam što ne prizna. Zašto bih ja ovo odugovlačio? Meni ovo nije veza i nisam navikao da bude tako. Mi kao da ovde odrađujemo dane. Nema nečega što mogu da nazovem vezom, nema žara. Mi imamo emocije, ali volim i Barselonu pa nisam bio tamo - pričao je Gastoz.

- Čime te Sofi usrećuje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ma daj. Ja kad vidim Anđelu vidim osobu koja je hladna i ne želi da bude topla. Sofi je bezazlena osoba. Meni ovo nije veza, čekao sam da se nešto dešava na bolje. Nama se samo dani menjaju, a mi ništa - rekao je Gastoz.

- Imam ideju da unapredimo vezu, može doručak ispod stola. Ja ne znam kako da unapredimo vezu, to je za njega unapređenje - govorila je Anđela.

- Možda je mogla danas da ne provocira kad sam pokušavao da joj se približim, možda bi jedan osmeh bio dovoljan. Mene ona vuče. Meni je navuka u glavi i hoću da budem porednje. Meni je želja i potreba da joj se približim dok me ne konstatuje, kad se pomirimo postaje navika. Mi kad se vratimo u normalu kao da ništa nemamo da menjamo. U rijalitiju sam i četiri meseca, dosta je - govorio je Gastoz.

- Zbog čega ti toliko varira mišljenje o Anđeli, u jednom trenutku kažeš da bi je oženio, a u sledećem da ne znaš šta radiš sa njom? - pitao je Darko.

- Tako je za nju, jedan dan bih je oženio, a drugi ne mogu da je gledam. Reci mi koja je to dijagnoza. Ja ne mogu bez nje, a opet što se mirimo kad će biti isto? - rekao je on.

- Da li je moguće da nisi skapirao da je samo trebalo da se izviniš za ponedeljak? - pitao je Darko Tanasijević.

- Da joj uputim za izvinjenje što je nisam stavio za omiljenu? Da li je normalno da se devojka od 26 godina naljutila što je nisam izabrao za omiljenu, pa joj to prebacuju za poniženje? Mi smo se šalili za potrčke, a kad sam to sproveo u delo ispao je masakr. Nisam pogodio termin kad je ona bila raspoložena za tu foru. Nisam imao tu nameru. Ja sam hteo da pravim tenziju, jer ako ja mogu povodom toga da se šalim, onda ne mislim da tu nešto postoji. Meni je bilo fascinantno da se ona toliko iscimala, a pre toga smo se šalili da ću ja da vodim Sofiju. Mislim da je bilo očiegledno da sam kod Drveta to sve posolio zarad piva, a ko će to da mi veruje? Da li će ona da mi poveruje? Kod Drveta je bila poenta da kažemo tajne. Ono što sam rekao da je Sofi lepa to stoji, a da li misliš da ću ja tako da pričam stvari koje će da se koriste protiv mene i to ispred Mateje sa kojim se ona muva? Preterao sam, nema tu šta da se krije. Malo smo posolili zbog Drveta, znam da imam bubicu i kameru. Meni je bitno da je Mateja bio tu i da nisam sa njom bio sam - govorio je Gastoz.

- Maliciozno je skrenuo temu da mi se nije izvinio za utorak, a prešaltao je na ponedeljak - dodala je Anđela.

- Kako da se izvinim za nešto što sam uradio? To nije bilo na mestu. Nemam šta, pljuni i liži? Šta će da promeni? Da li će da me gleda lepšim očima? Neće ništa da promeni, šta će joj moje izvini? Videla je klip, nevozna je zbog toga i ispao sam seljačina. Ja ne bih voleo da mi se izvini da je ona u mojoj situaciji - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić