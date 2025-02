Ovo je pravo stanje: Keti skupila hrabrosti da se zameri Kačavendi, pa joj sve sasula u lice! (VIDEO)

Puče još jedno druženje!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Sandri Obradović.

- Prva anketa na kojoj neću da navedem svog kuma Ivana. Treće mesto Dragana, drugo Aneli koja lukavo glumi da je drugarica sa Lukom, a vrlo dobro sam čula šta rade. Na prvo mesto ću da stavim patološku lažovčinu Luku koja je prodala priču da nema pojma ništa o meni i da pet meseci ništa nije znao o meni. Meni je pričao da je pisao mom kumu da pita ko sam, rekao je da je pisao meni i da mu nikad nisam odgovorila. Nalazio se na istom mestu kao moj bivši muž, a baš ne zna ko sam ja. Išao si kod Matore i tražio da razgovaraš sa mnom - govorila je Sandra.

- Drži svoj stav, neću da te komentarišem. Pozdrav za tvog kuma, on je moj prijatelj 15 godina. Kaže da je njen suprug bio sa mnom, igrom slučaju bivši od Anđele je bio tamo i bio sam u ćeliji kad je otišao, a kad sam ja otišao došao je on - dodao je Luka.

- Treće mesto je Milovan, on je iskoristio Aleks da dođe da zaradi honorar. Drugo mesto mi je Dača, on koristi informacije i iznosi lažne informacije. Prvo mesto Sofija, mislim da sve ovo taktički i lukavo radi - govorila je Dragana.

- Sofija, ti si ovde definitivno lukava jer si samo za tri dana uspela da izvučeš sve iz njega i sve emocije. Svaka čast, verujem da je kapacitet od 30%. Drugo mesto Đedović, ali lukavi su ljudi koji se tebi poveravaju, a ne mogu da ih navedem jer ih je više od 50%. Sad mogu da kažem iz ličnog primera da je to Kačavenda. Do sad sam pokušava da ne čujem ogovaranja po ćoškovima, a to što ona kaže za mene nešto ne daje joj za pravo da ide po ćoškovima. Čini mi se da je iskoristila svaki put kad nisam bila dobro da mi priđeš i budeš tu za mene. Dala si mi prostor za sumnju da si lukava i naslednik Marka Đedovića - govorila je Keti.

- Šta sam ja izvrnula? - pitala je Milena.

- Ne, nego izneseš. Okej je da ti meni kažeš, ali ne mislim da je dobro da ideš i kudiš moj ručak. Da li si svesna da tako utičeš na moju profesiju jer ja od toga živim? - dodala je Keti.

- Kudila kad si sedam dana spaljivala sve živo. Ako je ručak problem, onda je u redu. To je bilo pre četiri meseca i to si mogla da zameriš ranije - rekla je Kačavenda.

- Ja sam tebi verovala - dodala je Keti.

- Šta sam ja tvoje izvrnula? - pitala je Milena.

- Ne moram i neću da ti objasnim - poručila je Keti.

