Nakon vrelih scena u izolaciji, Aneli dala Luki specijalan zadatak, on daje sve od sebe da joj udovolji! (VIDEO)

Njima cvetaju ruže!

Luka Vujović i Aneli Ahmić, nakon dana provedenog u izolaciji, ljubljenja i maženja, odlučili su da se bace na još neke fizičke aktivnosti.

Aneli je izabrala da joj Luka bude personalni trener, a on se trudio da ovaj zadatak obavi što bolje. Ona je izrazila želju da joj on objasni svaku vežbu pojedinačno, a on je čak i brojao ponavljanja umesto nje.

Autor: K.K.