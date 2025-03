OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Stefani obelodanila nove šok detalje iz veze sa Matorom, priznala u kom periodu trudnoće je mislila na Munju (VIDEO)

Otvorila dušu!

Stefani Grujić došla je u rehab kod Marka Đedovića, pa su razgovarali o Jovani Tomić Matoroj i Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Dete kad bi se rodilo on bi imao odnos sa njim. Nikad nismo pričali na tu temu, vidiš da ne zna ni na koji pregled sam išla. Kad god sam išla na pregled negde je šmugnula. Jednom mi je rekla da će da spava u Železniku, pa sam ja rekla da idem u Smederevo. Mi smo se dopisivale i nema je sat, dva ili tri. Videla sam na Instagramu da je neka pevačica nju objasnila, telefon joj na stolu, a ona se veseli dok pevačica snimka. Ja sam krenula da pišem pevačici, ona mi odbijala pozive, a onda napisala: "Upravo je otišla kući, nisam stigla da kažem", a ona mi se javila dan kasnije - govorila je Stefani.

- Bila si trudna tad? Pa da - dodao je Marko.

- Znaš šta mi je najgore? Svaki put kad sam se spakovala da idem kući ona me je vraćala, a onda sam dovela sebe u sitaciju da mi se ov odesi- Sedela sam sa društvom pred ulazak, pravdala je tamo, a šta da opravdam kad izađem? Ceo svet će da mi se smeje - dodala je Stefani.

- Da li ti je palo u bilo kom trenutku da zoveš Munju? - pitao je Marko.

- Nisam ja prihvatila trudnoću, mislila sam da će to da nestane. Ja nisam bila dobro koliko to nisam mogla da prihvatim. Nisam imala osećaj da imam nešto u stomaku. Plakala sam ja, plače i ginekolog. Ona je znala sve kroz šta sam prolazila. U jednom trenutku kad sam prihvatila trudnoću u sedmom ili osmom mesecu me je pogađalo kad sama idem na pregled. Svako dođe sa nekim, a ja sa mamom - pričala je Stefani.

Autor: A. Nikolić