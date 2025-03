Dvostruki aršini: Ena pokušala da opravda svoj odnos sa Munjom, pa priznala da li sa njim tera inat Peji (VIDEO)

Otvorila karte!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala pitanje za Ivana Marinkovića.

- Za sve što si rekao da nećeš uraditi ili izgovarati za Aleks ti si pogazio i to posle samo tri meseca, pa šta bi radio na Milovanovom mestu posle četiri godine? - glasilo je pitanje.

- Više puta sam rekao ko se kako ponaša prema meni da ću isto da odgovaram. Zadovoljan sam kako se ponašam i kako se ona ponaša prema meni ja njoj minimalno uzvraćam - rekao je on.

- Ja njega ne diram, ali on mene provocira. Ja njega izbegavam i ne diram ga, ali on mene provocira, a ja sam gadna na jeziku. Trudim se da ne reagujem - dodala je Aleks.

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Zašto si se toliko iskompleksirao da može Sofija da se opere? Ne može, ali realno gledano ti Milicu nikad nisi voleo, dete ste dobili slučajno, veridba radi reda, ko zna koliko puta si je letos prevario .-

- Dete smo planirali, uvek smo to želeli i nikad to nije bilo bez plana - rekao je Terza.

- Milica je prošle godina plakala kad je ostala trudna i govorila da je ista Miljana Kulić. Ona je vrištala i plakala, ali je rekla da će dete da rodi šta god da bude - dodao je Đedović.

- Njoj je bilo jer se to desilo u rijalitiju i zato je htela da krije. Veridba nije bila radi reda, hteli smo balone da vidimo pol, a zaprosio sam je jer sam osećao i želeo to, kao što sam rekao i da je zbližim sa ocem - pričao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Kažeš ne vidiš ništa u tome što je Munja ostavio čokoladicu, a kako bi ti reagovala da je Mrvica ostavila ili ne daj Bože Aneli jer si isto povezivana sa Munjom, kao on sa Mrvicom - glasilo je pitanje.

- Mislim da Peju ne interesuju moju postupci i ko mi se udvara, čak i da prihvatim muvanje, a ja to ne radim. Ne želim dodatno da ga povredim. Kad bi me jednom pogledao u oči znao bi da ništa nije bilo lažno. Ne radim mu ništa u inat i mogu da tvrdim da neću do kraja imati ništa ni sa kim. Ja sam se ovde pravdala mesecima zbog pite jer je ispalo da prihvatam muvanje, a sad ne gledam tako. Prošlo je dosta vremena, mislim da je moj stav jasan. Rekla sam da neću imati ništa ni sa kim, ali se desila ljubav. Čokoladica ne znači da sam prihvatila dejt sa njim. Ja sam slobodna sad par dana i gleda mi se svaki korak, ja sa kim god da sednem to je upečatljivo. Celo imanje je pričalo da se muvam sa Zolom jer sam sela sa njim na zidić. Bolje da se distanciram zbog sebe, a i ne želim da ga povređujem. To nije bio inat, ja sam samo uzvratila na ljubaznost - govorila je Ena.

- Ne interesuje me niko, ne znam šta me povezuju. Video sam da je bila tužna, pokušao sam da je nasmejem - rekao je Munja.

