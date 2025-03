Šok: Milovan slagao Luku da je Aleksandrino dete kidnapovano samo kako bi uspeo da se vidi s njim, ovo su svi detalji uhođenja! (VIDEO)

Sve njegove laži isplivale na videlo:

Luka Vujović od jutros ne vadi Milovana Minića iz usta zbog sukoba koji su imali, te je tako sada dočekao i Borislava Terzića Terzu kako bi mu ispričao sve detalje Milovanovog uhođenja Luke pre ulaska u ''Elitu 8''.

- Meni piše on, ja mu ne odgovaram. Piše mi profil Aleksandre Nikolić i ja gledam ko je. On mi napiše: ''Ovde Aleksandrin dečko, je l' možemo da se čujemo?''. Ja mu kažem: ''Šta je bilo?''. On me moli da dođe za Beograd jer je hitno i mi se nađemo, on mi govori: ''Aleksandrino dete je oteto, kako je muž uzeo dete i pobegao'', pa mu treba pomoć. Ja pišem mom advokatu iz Nemačke i govorim svojoj majci, pomažem mu na svaki način. On me moli kad se budem vratio da kažem Aleksandri: ''Petog decembra ću je čekati posle suđenja''. Smarao me i za Mateju i nju, sve, sve. Ja sam ostao šokiran, bilo mi ga žao - otkriva Luka, pa dodaje:

- Ja ga posle pitam kako je stupio u kontakt sa mojim roditeljima, on mi kaže: ''Pisao sam na tvoj Instagram, pa mi je odgovorila tvoja sestra''. Odakle njemu pravo da zove moje roditelje? Niti mi je rekao da ima ženu, niti da ima decu. Zamisli da on mojoj devojci kaže: ''Klošarko napusti rođendan'', ko si bre ti? Ja njemu dvadeset dana ćutim - rekao je Luka.

