SA KOČIJAŠICAMA MORAŠ KOČIJAŠKI: Stefanović ubacio u petu brzinu, urnisao Džordi za sve pare, a onda je svoj sud dala i Sanja Grujić (VIDEO)

Haos!

Sledeći je u Odabranima nominovao Marko Stefanović.

- Ja sam prošli put nominovao koga sam nominovao, više mi ta osoba nije bitna jer je preveliki lažov. Nominovaću osobu koja stvarno, kada sam ušao ovde, mnogo se normalnije ponašala i imala je poštovanja prema starim učesnicima, što ne mora da ima. Posle jedno dva meseca od mog ulaska, Gastoz joj je dao pristup i dao joj je vetar u leđa da se ok*raži. Za mene je ona šumsko stvorenje i jedna planinska mečka koja je upala na ovo imanje. Neko je ko je jako bezobrazna i nevaspitana, vređa najstrašnije Sanju. Kada je Sanja ušla, htela je da joj Sanja bude mama, a ja tata, ja sam to odbio jer ne želim da se takve osobe motaju oko mene...Džordi je neko ko vređa mene i moju devojku, postalo je katastrofa. Ona će da bude učesnica kojoj ja želim da što pre vidim leđa - rekao je Marko.

- Jordanka ne prestaje, Jelena ne prestaje, to je iživljavanje, Ena ne prestaje. Nazivaju me vračarom, Ena izgovara najgnusnije stvari za moju majku. Mislim da je sa ovim uvredama sve otišlo predaleko, izmišljaju neistine, a gledaoci znaju da sam ja transparentna...Ne želim da mi neko kalja ime i da mi nanosi duševnu bol. Ja sam kao stena, ja sam preksinoć plakala od tuge i od bola. Gledaju me očima, budu presrećne kada vide da su me poljuljale ili povredile. Kada mi se ponavljaju neka dela iz rijalitija od pre četiri godine, to me ne dotiče. Ja sam rekla da do kraja svog učešća, kada god budem u Odabranima, navodiću Jelenu Ilić Marinković. Izvređala je na pravdi Boga mog momka, kada sam stala u njegovu odbranu, onda je krenula salva uvreda - rekla je Sanja.

- Uroš Stanić je neko ko mi se od samog početka nije svideo i mislim da treba malo da se pozabavi svojim životom...Ja ću nominovati, iako sam u dobrim odnosima sa njim, nominovaću Kordu. Njegovo ponašanje je bilo nedolično, s obzirom da smo čuli da je na sahrani njenog tate uradio nešto što stvarno nije bilo primereno za momka koji je došao ovde u rijaliti i postao popularan zbog nje. Takve stvari se ne rade. Kada je Milan to izneo, on je poleteo na Milovana, a pre toga se uneo Ani u faci, gde se Milovan postavio zaštitnički - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić