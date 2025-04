Opšta gungula u pabu: Ivan i Mića žestoko opleli po Đedoviću, Aneli priznala da Alibaba NIJE NA INTERPOLOVOJ POTERNICI (VIDEO)

Novi detalji!

Lepi Mića sedeo je sa Aneli Ahmić u pabu sa Ivanom Marinkovićem i Lukom Vujovićem, te je tako opleo po Marku Đedoviću.

- Prošle godine je u studiju za nju rekao sve najgore i ona za njega, samo što je njena istina smešna. On je nju tukao, on je nju prevario. Njene laži su benigne, a njegove su mnogo veće - rekao je Mića.

- Poenta je u tome šta je u Đedoviću prelomilo - rekao je Ivan.

- Kada si ti rekla da njega mnogo voliš, a on se sada ograđuje budaletino - rekao je Mića.

- On te navlači da pričaš o nebitnim stvarima - rekao je Ivan.

- Više puta je on Kariću rekao da mu je Asmin rekao da je lep - rekla je Aneli.

- Zašto je sve dogovoreno?! Imamo situaciju da je on dobar sa detetom što on podržava, ali da nije siguran da će Asmin da stane na njegovu stranu, on je izneo ovo - rekao je Luka.

- Nije ga tražio inteprol - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić