Jaka vređalica! Ena i Milena osule rafalnu paljbu po Terzi: Čolićeva otkrila šta joj je rekao dok je Peja spavao! (VIDEO)

Au!

U toku spremanja za žurku Milena Kačavenda i Ena Čolić su se osamile kako bi malo istračarile o raznim situacijama, pa se dotakle Borislava Terzića Terze.

- Ne znam šta je sa ljudima kad vide. On je meni rekao spe*mušo. Je*ali te moji drugari. Ja sam ga pitali "Koji, njih dvojica, oni oženjeni", sram ga bilo. Imamo 3 zajednička drugara, sva tri oženjena - istakla je Ena.

- Ti ne znaš šta je on meni sve govorio, a posle govorio da nije - rekla je Milena.

- Terza koji dolazi i pita mene sad "Jesu to tvoje pare ili njegove" , zamisli šta je njemu bitno - rekla je Ena.

- Znaš li šta je ovde rekao za mene? On nije svestan šta priča - rekla je Kačavenda.

- Kaže da sam sedela sa njima sedam puta, ja sam mu rekla da je on sedeo sa nama sedam put. Onda se Peja probudio i tad je rekao "Rekao sam ti da si blam napolju", a ja sam mu rekla "Ajde da ispričamo šta si stvarno rekao" a to je da sam blam što sam s njim, kao sa kakvim glavama sam bila, ali ako mi se sviđa da vozim tu priču. Kaže da si me i ti nazivala blamom - rekla je Ena.

- Ne, ja to nisam rekla. Ja ništa ne govorim kao fraze, kao što ljudi ovde govore. Te fore seljačke - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić