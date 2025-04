Još jedna titula: Ivan osvojio treće mesto na anketi najpohlepnijih, Luka sve ostavio bez teksta objašnjenjem! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmilarima "Elite" da je treće mesto na anketi za najpohlepnije zauzeo Ivan Marinković.

- Ja sam opisao kako ja smatram njegovu pohlepu u rijalitiju, a to je i krađa. Kad izgubi 10.000 na ruletu, on da bi sebi učinio zadovoljstvo i nahranio boleštinu eto ti pohlepe. Rekao sam da ljudi obrate pažnju kad jede on tako pohlepno jede. Ne znam da li mi je zanimkjivije kad stavlja čipove na rulet ili kad nešto jede, vidi se da će ceo život biti gladan - govorio je Gastoz.

- Pohlepa je ako spominješ rulet da ne uzme pare koje napravi. Pohlepa je ako napravi jedno dete, ne brine, a on napravi drugo. To je pohlepa - dodao je Luka.

- Ja sam ga stavio na treće mesto. Smatram da je pohlepniji jer je Aleksandri prodavao stvari - pričao je Peja.

- Da li se sećaš kad si mi dugovao 4000 na ruletu, a onda dođeš i kažeš mi: "Hoćeš da ti dam soma i nove farmerke?" - rekao je Ivan.

- Tako je, moje. On je više puta učestvovao u rijalitiju, znači da se nije ostvario kao čovek napolju, pa ovde dolazi nas da blati. On nije mogao da sačuva svoju vezu, pa je pohlepan da uništi tuđe veze - dodao je Peja.

- Od ova dva objašnjanja o pohlepi ja nemam pojma očigledno šta je. Ako su gledaoci rekli ja se slažem - poručio je Marinković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić