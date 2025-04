Suza suzu stiže: Sofija se slomila zbog reči svoje majke, progovorila o Tetovu, a evo koju je poruku dobila za odnos s Terzom! (VIDEO)

Dirnuta!

Aneli Ahmić je naredna pročitala svoju čestitku od Site Ahmić koja joj je skrenula pažnju da alkohol izbaci, ali joj je indirektno rekla da ne bude sa Lukom Vujovićem.

- Prvo da čestitam Uskrs svima koji slave bez obzira na sve. Sestro volim te i osećam svaku tvoju tugu i bol. Ovaj put te molim da me saslušaš. Tvoj alkohol nas jako povređuje i ako nama želiš mir onda ćeš ispoštovati svoje dete i ćerku. Ovo više nije molba, ovo je naređenje. Ja sam te molila da Luku ne vređaš jer tim povređuješ i naš i sebe. Šta god odlučiš ja sam uz tebe. Luka ako misli da ovo što radi s dotičnom, da će daleko dogurati, on greši - glasila je Sitina čestitka.

- Podržavam ovo što su napisali, ja svakako ne radim ništa u inat i to je to. Moj sin takođe želi da budem sam i to je to - rekao je Luka.

Naredna je čestitku dobila Sofija Janićijević.

- Ćero moja, srećan Uskrs. Puno mi nedostaješ i nisam imala s kim da se takmičim u farbanju jaja. Ne ponavljaj greške koje su ti donele velike probleme. Budi borac kakav si uvek bila, a napolju ćeš sve dokazati - glasila je poruka od Sofijine mame.

- Srećna sam naravno, ja sam ovde priznala da nikad nisam bila u Tetovu jer sam to držala u sebi i plašila sam se sve vreme da nju ne povredim - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić