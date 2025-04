Kačavenda ponovo pere Sofiju, a Sanju Grujić rasturila najgorim uvredama, zalepila je za dno: Kvarna je kao kvaran zub! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se dešava sa klanom? - pitao je Darko.

- Ni Sofija ni Matea nisu razmišljale. Matea se duri kao dete. Sandra je sinoć bila vidno uznemirena, kako nema razumevanja. Zamisli pred 45 mentola ustaneš i kažeš da zameraš cigaru, a ova kaže da zamera rukavicu. Sandra baš nije bila dobro od kada je Luka otišao, čekala je pismo i sve. Na nominacijama od svega što možeš ustaneš i lupiš glupost - rekla je Kačavenda.

- Deluje da si promenila malo mišljenje o Sofiji, šta te navelo na to? - pitao je Darko.

- Vrtela je neke krugove sa Dačom, ja sam onda izvukla malo sve iz priče. Ništa joj ne verujem sad. Bolje bi bilo da je prećutala sve nego da pred krja rijalitija puštaš nekog rovca. Tvrdi da poznaje Sanju, pitam se šta je to. Posle bude da je neka osoba koja ne sme da se spominje. Zašto mi nisi to provukla kroz vreme, nego sad pred sam kraj. Ja ću nju i dalje da branim i biću tu. Žao mi je što nismo napolju da je nakrpačim. Biću tu, ali je priča sumanuta. Mogla je na bilo koji način da mi da do znanja, a ne zna da smo je u više navrata zaštitili. Gomilu stvari ne zameram jer sam i ja bila tuka prošle godine - rekla je Kačavenda.

- Šta se dešava sa Sanjom i Markom? - pitao je Darko.

- Uopšte mi ih nije žao. Mića je kod više ljudi pokušao da ih ne napadaju. Sanja me provocirala iz dana u dan. Marko se povukao, nisam na Sanjinoj čuvenoj listi, ne znam zašto. Odvratni su. Ne znam da li on mnoge stvari zna pa je pokriva, ili ga ona šalta. Za 49 godina odvratniju i goru osobu nisam upoznala. Kvarna je kao kvaran zub. Marko što zaradi je naše, a što ja zaradim ja moje. Ja sam ga gotivila dok ona nije ušla - rekla je Kačavenda.

- Najavila si rat istrebljenja što se tiče Aleksandre? - pitao je Darko.

- Jesam. Zapalila se. Ja nisam počela taj sukob, nego ona. Radujemo se što ide Branka. Tražimo njene džakove da vidimo je l' nam ćornula nešto - rekla je Kačavenda.

