JOŠ JEDAN NOŽ U LEĐA ZA MILICU VELIČKOVIĆ! Aneli okrenula ploču, ishvalila Sofiju kao nikad, a onda je Karić udario na Terzu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče Sofije, imala sam priliku da je upoznam malo više, mogu da te prokomentarišem kao osobu, mislim da nisi loša osoba, pažljiva si i darežljiva. Dopala si mi se kao osoba, mislim da čovek s tobom može da priča o bilo čemu. Prijaš mi kao osoba. Što se tiče tebe i Terze, to mi se ne sviđa, smatram da ti i Dača navlačite Terzu i da igrate neku igru s njim, kao da navlačiš da ga pridobiješ ponovo i da ga šutneš da mu se osvetiš što nije stao uz tebe. Mislim da te Dača najviše otkriva u tom svom planu...Što se tiče Terze, Terza i ja imamo odličan odnos, izvinio si mi se iskreno i nikada me više nisi uvredio, iako ja znam da budem oštra prema tebi. Nadam se da će ostati na tome da me ne uvrediš više nijednom, da ne ispadne da si se po treći put lažno izvinio i pokajao. Mislim da to misliš i da ti mene gotiviš i da ti ja prijam na neki način. Ti se pravdaš ovde za Milenu, ko je tebi ona da se ti pravdaš? Ovde je Milena najogavnije reči govorila za Milicu, ako se držiš toga da nećeš da budeš sa Sofijom zbog Milice, onda ne treba da govoriš sa Milenom. Ako se pomiriš sa Milenom, isto je kao da se pomiriš sa Sofijom. Žena te pljuje od početka, tako da ne vidim zašto si toliko pristrasan prema Mileni. Bila sam ubeđena do pre neki dan da ćete se pomiriti i da ide ka tome, demantovao si me...Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Aneli.

- Što se tiče Terze, imali smo priliku da komentarišemo prošle nedelje, nisam znao za neke situacije koje ti se dešavaju. Malo pre je Anđela rekla da si ostao dosledan nekih stvari, smatram da nisi. Pokazao si nam svima da se nisi odvojio zbog momka, pokazao si da te ta distanca drži zbog deteta. Imaš emocije prema Sofiji, na klipu onom iz izolacije gde ona tebi kaže: "Tek me vidiš poslednje dve nedelje da sam u rijalitiju", ti si odreagovao burno i navodio joj primere gde si brinuo i mislio o njoj. Bacio si u vodu sve što si trebao da izdržiš. Trebao si da je ne vidiš u kući, da je ne primećuješ, mislim da si to ti, da je to tvoj karakter, tvoja emocija i tvoje srce. Pokazao si da niko ne može da utiče na tebe, pošto su pričali da ja utičem na tebe. Miličin život posle tvoje prevare, smatram da ne treba da razmišljaš o tome ko se njoj sviđa. Ti si kriv zbog te situacije sa Milenom, kada si čuo da je halabuka napolju, ti si se ogradio - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić