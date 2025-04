Poniženjima nema kraja: Aneli napravila haos zbog Sandre, a onda promenila ploču o Lukinim emocijama! (VIDEO)

Odlučila da mu veruje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o ljubavnom trouglu Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Sandre Obradović. U Beloj kući je nastao haos kad je otkriveno da je Luka pitao sandru da zajedno žive u Švajcarskoj.

- On je mene pritao da pređem da živim u Švajcarsku i da li bih tamo radila neki posao. Otkako je ušao ovde on je završio svaku komunikaciju - rekla je Sandra.

- Aneli nisi pitao da ide u Švajcarsku - dodao je Milan.

- Ne, nije me pitao kod tate koji me ne voli - govorila je Aneli

- Sandra je ustala ovde i rekla da li bi menjala posao zbog mene - pravdao se Luka.

- Ja verujem da on mene voli, ali šta ako se opet u sobi bude smejao Sandri? Ja znam da ona njega ne radi i da ima emociju prema meni. Ja osećam da ima emociju prema meni i ja prema njemu, ali se plašim da me ne pravi budalom iza leđa - pričala je Aneli.

- Ona i dalje sumnja i ne može da mi veruje zbog mojih prethodnih postupaka - dodao je Luka.

- Ti si rekao Sandri: "Ti si žena za kuću, da li misliš da bih se pojavio sa Aneli da sednem na ručak sa mojom porodicom i da počne da me vređa?" - dodao je Milan Milošević.

- Jeste, rekao sam - priznao je Luka.

- Da li je on ubeđen da je Sandra njega samo htela da navuče? - pitao je Milan Milošević.

- Jeste, to je non stop pričao. Pitao me je stalno da li sam na zadatku - rekla je Sandra.

- Ona se meni zaklela da nije na zadatku - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić