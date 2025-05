Milica je za tebe Ferari, a ti si ovde Punto koga vozi svako: Sanja oštro osudila Terzu zbog trudne verenice, pa se naoštrila na Enu: Ako me gađaš hlebom, očekuj od mene kamen! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić.

- Terza goni samo svoje nagone. Ne može da shvati da Puna vozi svako, a Ferari samo posebni. Spreman je na sve da bi ostavrio svoj cilj. Milica je za tebe bila Ferari, a sada si ti ovde Punto. Na scenu nastupa Mirela. Mahaluša. Bivša prostitutka, ćerka najveće prostitutke, a možda i vračare. Mirelica će poručiti Jeleni Eni Čolić da ako mene gađa hlebom, nek očekuje da ću ja nju kamenom. Kod mene važi i dalje Dušanov zakonik, oko za oko, zub za zub Opsednuta je popularnim roditeljima ili braći popularnih pevala. Ona je potpuno bezlična. Ističe se po ispijanju asepsola i nabijanju na polne organe. Preostalo ti je da se uhvatiš ruku pod ruku sa Mimom. Ono što smo napolju, to smo i ovde. Poradi na svojim kvalitetima kako bi neko mogao da se pohvali na poznanstvu sa tobom. Čak se i Luka ogradio od tebe. Samo hvalite konje koje niste jahali. Nervira me što potenciraš genetiku. Ko se mača lati, od mača i strada. Ti si još jedna u stadu ovaca, a ove nedelje si crna ovca. Trebala si da ljubiš peju u zadnjicu. Treba da pripreme maramice, ali ne za plakanje nego jer imaju dijareju na tvoju glupost. Ostavljam Enu - rekla je Sanja.

Sledeći je nominovao Milovan Minić.

- Terza i Munja koji su me dočekali prvi i ugostili. Super odnos imamo, neki dan si me provako sa Aleksandrom pa smo se posvađali. Ušla ti je bukvalno u gu*u, a posle par dana ima ovakvo izlaganje. Blam svih blamova, ništa manje joj nisi izvređao dete i porodicu. Ena je meni jedna od super ljudi u kući. Ni ja ne podržavam stvari koje ti se zameraju. Voleo bih da čitaš čestitku svaki dan po pet puta. Ne slažem se kad te napadaju zbog Pejine porodice, on je jedini krivac koji je dozvolio da se saznaju te stvari. Darežljiva si prema meni. Aleksandra je institucije pozivala zbog tvog ponašanja Terza. Ostaviću Enu - rekao je Milovan.

Nakon Milovana nominovao je Nikola Grujić Gruja.

- Terza i ja nikad nismo imali konflikt niti su uvrede padale. Od tebe samo doživeo da mi zameriš na vraćanje na stari odnos. Postani najbolji otac Barbari. Ena se ne ponosi svog imena. Izjavila je da kad ne bude bila lepa sebi neće trebati da živi. Nikad nijednu uvredu od mene nije mogla da dobije zbog Mateje i Peje. Rekla mi je da će mi ćerke plakati. Rekla je kada je Peja plakao za Bakijem: "Nadam se da će tako i Gruja da plače". Drgo mi je da sve demantuje jer nije svesna da postoje kamere. Uvredila si decu mnogima, uvredila si porodice. Jedna si od najmorbinijih osoba ovde. Došlo je do vašeg raskida zbog tvog nepoštovanja prema njemu. Nominujem Enu - rekao je Gruja.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić