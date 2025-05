Nemam poverenje: Matora sumnja da se Dragana bavila prostitucijom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

Da li misliš da postoji mogućnost da te Ermina okrene protiv Dragana kad izađete? - glasilo je pitanje.

- Meni je palo na pamet da se bavila prostitucijom, a meni to ne bi smetalo, ali samo da mi kaže. Nemam 100% poverenje, kao ni ona u mene. Može samo Dragana da me okrene protiv sebe, na mene ni roditelji nisu mogli da utiču. Mene to kopka, pitam ja Draganu, tako da nešto ima i volela bih da mi ona kaže. Imala sam svakakve devojke - rekla je Matora.

- Ne znam šta bih mogla da kažem, pitala me je da li sam se bavila prostitucijom, nisam. Pitala me je da li sam bila udata, pitala me je za penciju. Ona meni ne veruje skroz. Nisam bila udata, nisam se bavila prostitucijom. Ja nemam poverenje u nju, kao ni ona mene. Ne znam šta bih rekla jer me je iznervirala - dodala je Dragana.

Naredno pitanje bilo je za Slađu Lazić.

Čemu ono uvijanje oko Luke i ples ispred kazina? - glasilo je pitanje.

- Igrali smo, tu je bio i Terza. Nije bilo uvijanja, baš smo bili super i volela bih da vidim klip. Volela bih da i Aneli pgoleda kako izgleda, baš smo bili presrećni - pričala je Slađa.

