Drama u Eliti!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda, Jelena Ilić i Marko Đedović blate na sva zvona Jovanu Tomić Matoru, te su otkrili da Matora ne voli Draganu Stojančević, već Stefani Grujić.

- Naravno da osećam prema Dragani nešto, više od zaljubljenosti. Jedna drugoj kažemo "volim te", to nije te jačine, samo su emocije jače iz dana u dan. Imala sam sto odsto poverenja u Stefani, nemam problem da kažem, ja Dragani ne verujem, dok mi se ona sto odsto prepustila. Nismo imali se*s...Jelena sve što je rekla je istina, kada sam prišla Stefani da joj pomognem, nisam razmišljala o psovkama i o svemu. Sada nikada ne bih prišla - rekla je Matora.

- Šta osećaš prema Stefani - pitala je Ivana.

- Apsolutno ništa. Situacija je bila jeziva iskreno. Ako ona nije ispala čovek, sada ne bih, možda bih dolila ulje na vatru da bih demantovala sve, nije zaslužila da je odbranim. To mi je instikt bio, kada razmišljam koje morbidnosti za mene, porodicu i prijatelje, ne bih reagovala, prošla bih - rekla je Matora.

- To je ona noć kada su optuživali Enu i Matoru da su se muvale, ja to nisam videla, ali sam videla da je Dragana otišla ranije sa žurke, Stefani je prišla mene da teši, nije ni đuskala. Nisam poverovala Matoroj kada je rekla da je gledala u Stefani jer je dobro đuskala, jer Stefani nije đuskala tada - rekla je Jelena.

- Stefani kada god ustane da priča, Matora sve ućutkuje da bi je čula, ako je ne zanima, šta ima da je sluša?! - rekao je Terza.

- Nemam čak ni osećanja ni mržnje, totalno sam ravnodušna, reagovala sam tako. Nisam je ispasila iz ljubavi ili osećanja, situacija je bila takva kakva jeste. To je jedina devojka u mom životu, nema šta mi nisu radile, ne kajem se ni za jednu, samo se kajem za Stefani, kajem se što sam bio sa njom i što sam joj verovala. Okej, povredila sam je, ali do ovakvih stvari da ide?! - rekla je Tomićeva.

- Dragana, da li ćeš da popiješ ovu Matorinu priču - pitala je Ivana.

- Ja ne sumnjam u njene emocije, da je htela da se pomiri sa Stefani, pomirila bi se posle tri dana, prišla je meni i izabrala je mene. Ja sam za ovu situaciju rekla da mi nije normalno. Šta joj je sve rekla za oca, za majku, za brata, a ova da je brani?! Meni to nije normalno - rekla je Dragana.

- Najiskrenije jeste me iznenadilo jer me je branila, nije mi prijalo zbog cele situacije. To što sam vrištala da sam je volela to je zato što me on (Munja) konstantno napada za taj odnos. Ne intresuje me ova priča. Ovde se priča da sam ja slagala zbog njenog postupka, stojim iza svega - rekla je Stefani.

- Sigurna sam da se meni desila takva situacija, meni Stefani nikada ne bi prišla. Drago mi je što sam prišla i drago mi je što nisam usr*la njenu porodicu i pričala njihove probleme i od njenih drugara - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić