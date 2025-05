ŽESTOKO: Terza smatra da je Aneli unakazila Luku, Sofija brutalno urnisala Ahmićevu, pa ona dala obećanje i priznala: Na sve sam spremna! (VIDEO)

Traže zajednički jezik!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video klip gde Borislav Terzić Terza ubeđuje Luku Vujovića da se skloni od Aneli Ahmić. Luka za to vreme neprestano ogovara Aneli.

- Ne zanima me. Umorna sam, nek drugi komentarišu - rekla je Aneli.

- Ovo nije lepo više da se gleda.Postalo je bolesno da ja ovako pričam o njoj. Mi smo valjda sad zajedno. Rekao sam joj da je najbolje da kažemo da nismo u vezi, a na nama je da vidimo šta ćemo kad izađemo. - rekao je Luka.

- Nije mi svejedno da posle klipa ustanem i odgovaram. Pola je slagao. Ne sviđa mi se to što priča. Čim se posvađamo, on ide kod Karića, Terze, Miće. Nikad ga više neću uvrediti. Jesmo zajedno, imamo svađe. Vi se niste je*ale nikad pa raskidale, velike svetice. Ostaćemo do kraja zajedno jer ga volim. Zamoliću ga da ne ide više kad se posvađamo ovako. Kad mi nešto smeta reći ću najnormalnije. Rekla sam juče da nikad više Janjuša neću spomenuti, neću uzdizati Karića, preko svega ću preći - rekla je Aneli.

- Sada svaki trag mali u njoj budi nešto veliko - rekao je Luka.

- Na sve sam spremna da promenim. Kad pogreši, ja mu skrenem pažnju, on počne da me napada. Ne sviđaju mi se Terzine reči, jako je pristrasan prema Luki. Boli me. Dala sam obećanje da ga nikad uvrediti neću - rekla je ANeli.

- Ovo je Terza. Isto je i mene osudio. Rekao mi je da prvih mesec dana nisam uputio nijednu ružnu reč, a evo sad - rekao je Luka.

- Ako je ovo ljubav, onda ja ne znam šta je ljubav. Postalo je jako teško za slušanje. Čim se posvađaju idu i traže podršku. Dešavaju se situacije kao sa Janjušem. Uvrede koje upućuju, uopšte mi se više ne sviđa njihov odnos. Malopre su spavali zajedno, oni se pomire, a kunu se u decu. Ne podržavam obraćanja u kameru. Ona ga ovde unakazi, umesto da se brane ovde, nema razgovora - rekao je Terza.

- Imali su se*s pre jedno četiri sata, a ne znaju da li su zajedno. Njoj to ne priliči. Ona bi volela da ima sukob mišljenja kad bi imala sa čim da misli. Jutros je Luka nju savetovao kako treba da se ponaša za stolom, jer ona ne zna kako da se ponaša. Mozak su mi probili, jedva spavam od njih. Nju je bolelo da on i ja ne budemo u vezi jer nje nije bilo nigde. U stanju je da se kune u svoje dete pa da ide da se je*e. Majka koja zamalo da abortira ponovo. Tražila je od Luke jutros - rekla je Sofija.

- Užasna si u svojoj vezi. Izazivaš ga, teraš ga da te udari - vikao je Terza.

- Unakazio sam ja sam sebe! Nije mi jasno da mi stalno govori da sam došao da je uništim, ako sam ja stvarno to nek me otera u pi*du materinu, a ne da mi onda dođe u krevet - rekao je Luka.

- Ona je rekla jutros: "Ne mogu to zapamtiti, bolje mi napiši šta da radim", kada je Luka savetovao kako da se ponaša - rekla je Sofija.

- Da li ima pravo da Aneli vređa Sofiju? - pitala je Ivana.

- Nema pravo - skočio je Terza.

- Trudiću se da joj boravak u Odabranim učinim zanimljivim - rekla je Sofija.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić