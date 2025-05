Jelena Ilić izdominirala: Uterala svim dušmanima Anđele i Gastoza, ovim potezom im stavila da znanja da je uz njih u ratu s Enom! (VIDEO)

Niko joj ništa ne može!

Upravo su počele ''Nominacije'', a Ena Čolić i Jovan Pejić Peja imaće priliku da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Ilić.

- Nisam počela da je volim od kad se posvađala sa Anđelom i Gastozom kao i drugi. To što sam mislila o njoj od prve nedelje rijalitija, mislim i dalje. Ja ne znam kome oni mogu da budu super jer je Peja u vezi katastrofa. On ne želi da ima partnerku pored sebe koja izgovara takve reči. On je zanimljiv ovako, ima svoje faze. Meni je prezanimljiv Peja i ostaviću njega - rekla je Jelena.

- Mene Ena ume da izludi kad krene da glumi jadnicu jer to nijedan muškarac ne voli. Peja je mene čačnuo par puta i zato ću ostaviti Enu - rekla je Sandra.

- Peja je izrastao u najkvalitetnijeg mogućeg dečka. Nikada ga nisam savetovao šta da radi u svom odnosu i Enu nikada nisam uvredio. Mislim da će Ena da mi se izvini kada izađemo iz rijalitija jer nikad nisam rekao ništa loše za nju. Ja razumem Peju i znam šta je zahtevao od tebe i tražio, a to je poštovanje. Ostaviću Peju - rekao je Gruja.

- Ena daj malo osmeha, lepo ti stoji - rekao je Peja.

- I ti si mi lepo stajao, pa si mi bio kiks. Sve lepo me je skupo koštalo - rekla je Ena.

Autor: N.Panić