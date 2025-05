Sad meni tako odgovara: Anđela rešila da obrne ploču u svoju korist, ipak je Gastoz kriv za sve! (VIDEO)

Iznervirala se!

Uroš Stanić pokušao je da smiri situaciju između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali mu to baš i nije pošlo za rukom. Naime, Anđela je odlučila da obrne ploču u svoju korist i okrivi Gastoza za sve.

- Razumem i tebe i njega - rekao je Uroš.

- Ja nemam šta da razumem tačno, meni su ovo fejk svađe. Fejk je kad ne skapiraš šta pričam. On zna da je kažnjivo i to radi. Zamisli ja znam da je kažnjivo da izlazim iz emisije i kao ja izađem. To sam ja možda nekad, Anđela sada, nikad - rekla je Anđela.

- Ja bih to uradio - rekao je Uroš.

- Ti bi, ali ja vrlo vodim računa i o svojim i o njegovim honorarima - rekla je Anđela.

- Dobro, ajde nemojte da se svađate - rekao je Uroš.

- Ja se ne svađam, samo dečko treba da dođe i da se dozove pameti. Toliko sam srećna, a on treba sad da dođe i da mi legne tu kao drvena Marija. Pravi mi dečko probleme kojih nema, mene je blam da ja sutra treba da pričam o ovome. On kao da namerno ovo radi, ne mogu da razumem ovo stvarno. Da mi je neko pričao da ću ja ovako, ma ne znam bolje je da ćutim. Ajde Uroše vidimo se, mnogo sam se iznervirala - rekla je Anđela.

- Ajde, nedostajala si mi - rekao je Uroš.

- Jedino tebi, a onom kom sam trebala očigledno nisam - rekla je Anđela.

- Jesi - rekla je Ana.

- Ne, ne, sad vidim da nisam. Njemu je bilo super bez mene i sad se iznervirao što sam se vratila. Je*iga, sad ću ja tako da pričam - rekla je Anđela.

- Raspadao se - rekao je Uroš.

- Vidim, umesto da je potrčao da me zagrli, on mi okreće leđa. Sad ću ja tako da pričam, on mora da dobije ono što hoće i sad će dobiti - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić