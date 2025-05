Gastoz brutalno razapet jer je Anđelu nazvao p*rno divom: Kačavenda i Đedović ga demolirali komentarima, on ostao u šoku! (VIDEO)

Šok!

Upravo je počela ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Anđelu Đuričić.

- Anđela, kako se osećaš kao ''por*no diva?'' - glasilo je pitanje.

- Prelepo se osećam, mislim šta da kažem. Kad god pomislim da nema dalje s izjavama, on ode dalje. Znam da nema lošu nameru, ali čim izgovori isto što i njegov prijatelj koji me blati, onda me ponizi - rekla je Anđela.

- Da li je moguće da to kaže posebno posle tvojih klipova? - upitao je Milan.

- Da nije to njegov prijatelj iskomentarisao i da se on nije složio, to bi imalo drugu dimenziju. Sada bi svako moga da mu se uhvati za to i to je to - rekla je Anđela.

- Ja sam dobila nervni napad kada sam čula šta je izjavio. Prvo sam htela da skočim zbog klipova, a drugo je to da ovo njena porodica gleda. Vidim Anđelu koja je pobelela, ja sam odlepila. Ja nisam mogla to da slušam i komentarisala sam dosta tu temu. To je intimna privatna stvar, a ja bih mu krv na slamčicu popila da je moj. Možeš misliti kako to spolja zvuči, ako smo mi ovde bili besni. Tema je bila da se on obrati prijatelju, a on to nije uradio. Ne možeš da opereš ono što je izjavio - rekla je Milena.

- Nema petnaest dana da je on otkrio njenim roditeljima da on dr*a, njemu ne smetaju njeni klipovi jer je to on i on tako nju gleda - rekao je Bebica.

- Bolje da joj je rekao da ima čm*r na faci. On priča da mu je glupo da priča o njenim klipovima i udara joj na traume, a onda je nazove po*no divom - rekao je Karić.

- Bože me s*čuvaj. Žao mi je što sve preokrećete, ali ja nisam mislio da je ona p*rno diva zbog njenih klipova. Nisam hteo da degradiram Anđelu sa tim kamentarima, ali vi ne znate da postoji Holivud. Ja gledam iz neke druge prizme, imam svoje favorite i ništa me ne zanima. Meni je to kompliment za ženu. Ni Veliša ni njena majka ne piju lekove zbog toga što ja on*nišem - rekao je Gastoz.

- Ako je to tako do j*ja, ne znam što on ne snima porniće. Ja želim da vidim ko snima poeniće? - upitao je Đedović.

- Živela porno industrija - rekao je Gastoz.

- Ja ne bih preživeo da moje sestre i majke snimaju porniće, on uleće u go*na u želji da opravda svoje prijatelje - rekao je Đedović.

- Ona sutra neće živeti sa komšijama, nego sa mnom - rekao je Gastoz.

- Sama ću - rekla je Anđela.

- Sama ćeš? - upitao je Gastoz.

- Šalim se - rekla je Anđela.

- Šta li misli Veliša o ovome? Šta si ti ovde da pričaš svojoj devojci da je p*rno diva? - upitao je Đedović.

- Za mene je po*no diva, ja nisam njoj to rekao zbog Pegija - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić