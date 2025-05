TO JE VAĐENJE IZ SITUACIJE: Anđela progovorila o Gastozovoj ljutnji zbog njenog prikrivanja informacija o odnosu sa Pavlom, pa briznula u plač na pomen toga da se on ISELI iz njihovog kreveta! (VIDEO)

Steglo je oko srca!

Naredna sagovornica Drveta mudrosti u Rajskom vrtu bila je Anđela Đuričić, koja je progovorila o odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozem.

- Kako si, Anđela? - upitalo je Drvo.

- Okej sam - kazala je Anđela.

- Mislim da nisi iskrena - dodalo je Drvo.

- Nisam odlično, ali ako krenem da se nerviram, neće dobro ispasti. Mene najviše boli jer Gastoz ne želi da priča sa mnom od nedelje. Veoma mi je teško zbog toga. Mislim da on nema preveliki razlog da sa mnom prekine odnos, zbog onoga što je čuo. Istina je da mu jedan detalj nisam rekla kad smo pričali, a njemu je sad taj detalj najbitniji. On zbog toga ne želi da priča sa mnom - rekla je Anđela.

- Ti zapravo misliš da to nije pravi razlog njegove ljutnje? - upitalo je Drvo.

- Da. Ja sam Gastozu na samom početku našeg odnosa naglasila da ništa sa Pavlom nisam imala, a sve ostalo nije ni važno. Mislim da mu je možda i klipovi o kojima se priča da su napolju, jedan od razloga koji ga peckaju najviše. Svi znaju da je Matoru ispitivao vezano za to, kada je ušla. Posle smo i mi pričali o tome, ja sam mu sve rekla. Ja sam rekla da ne postoje slike koje su skroz intimne, a nakon to. Nije mu prijatno, mislim da nikom ne bi bilo prijatno. Ja sam sinoć malo pobesnela, pa sam nakon toga iskulirala. Rekao je da ne želi komunikaciju sa mnom neko vreme, ja sam ispoštovala to da ga ne teram da bude sa mnom u kontaktu. Ako želi da priča sa mnom, neka dođe da priča, ako ne, ja neću prići priva. On se naljutio, ja ne želim da ponižavam sebe i da mu prilazim. On se naljutio, prvi treba da priđe, da se makar izvini i da popriča sa mnom. Ja sam njemu rekla mnoge stvari iz svog života - istakla je Anđela.

- Da li misliš da on više nema poverenja u tebe, a da jednostavno to ne želi da prizna? - upitalo je Drvo.

- Ako je ovo sad razlog da to misli, to je vađenje iz situacije. Kad mu je odgovaralo da nisam bila sa njegovim drugaro, to je prećutao. Sad zbog jednog detalja, koji sam ja prećutala, kako kaže, onda sumnja u mene. Je l' ja treba da verujem Matoroj za ono što je rekla? Ne. Nikada ga nisam ni pitala - istakla je Anđela.

- Kada bi reagovala kada bi se Gastoz iselio iz kreveta? - upitalo je Drvo.

- Ne znam šta bih mislila u tom trenutku. Sad kad me to pitaš...ne znam - rekla je Anđela i zaplakala.

- Ja ne znam da li će se to desiti. S obrizom na to da ne razgovarate, moram da pitam - kazalo je Drvo.

- Drvo, ne znam kako bih odreagovala na sve to. To bi baš ružno bilo prema meni - istakla je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.