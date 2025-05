Veza im je na tankom ledu: Matora ostavila sve u šoku i priznala zbog da ljubav sa Draganom ide u PROPAST! (VIDEO)

Odlučila da otvori sve karte!

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Draganom Stojančević o problemima koje ima u odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Da li si otišla sa žurke i plakala zbog prisnog odnosa Matore i Ene? - pitao je Joca.

- Ne, ja inače odem ranije... Otišla sam i šta se posle dešavalo... Nisam bila zbog nje neraspoložena, plakala sam posle, a Ivan je celo veče vikao na mene. Ja sam tad dan ležala na krevetu, ja sam pričala o Jovani, Ena o Peji. Mi smo na žurku slučajno otišle zajedno, bile za šankom i niko nije bio prisan ni sa kim. Ivan je išao za mnom, on je dolazio i pričao mi kako će da mi j*be mater jer pričam sa Enom. Posle je pričao kako Ena mene muva, to se nije desilo nijednog trenutka - pričala je Dragana.

- Da li misliš da tvojoj porodici stvara olakšanje, a pričaš sa si se zaljubila, pričaš o veridbi i zajedničkim stvarima? - pitao je Joca.

- Mislim da joj smeta svaka komunikacija, ali ja ne mogu da idem protiv svojih emocija. Tako se osećam, to je moj život i čekam da pričam sa njima o tome. Neću da lažem da nemam emocije - pričala je Dragana.

- Ja sam ubeđena da je imala iskustvo sa ženom, ona ima pravo da mi en kaže ovde. Ja imam to u svojoj glavi i to definitivno mislim i to sam podelila sa njom. Ja imam neki problem koji mene muči od 23. i ti nju da pitaš zbog čega je ona će da kaže da zna, ali njoj to nije bitno. Mi samo pričamo o njenoj porodici i kako je njena mama loše zbog naše veze. Imamo prostor i da mene pita kako se osećam i kakvi su mi planovi za mog oca. Ona mene ne pita ništa. Neki ljudi znaju neke druge stvari o meni, a ona je izgubila interesovanje sa početka veze. Pažnja mi nije da mi neko pere veš ili spremanje večere, to radimo svi - govorila je Matora.

- Zašto Gastoz savetuje Draganu da se skloni od tebe? Da li to radi iz osvete?

- Sve što je rekao to misle i ukućani, on je to već i pričao. Meni je samo jedan deo zaparao uši... Onda dođe meni Dragana i kaže u krevetu drugu situaciju, pa posumnjam da to radi. Verujem da je Nenad iskren i da svi imaju takvo mišljenje. Ne mogu da budem lažna i da ne kažem da mi je zaparal uši kad joj je rekao da bi skinuo bubicu nešto da joj kaže. Meni je ona rekla da i pre ove situacije on nije bio za to da budemo u vezi, pa me je pitala zbog čega je tada pričao ako sad priča zbog mame? - pričala je Matora.

- Ne znam, on od početka nije bio za to da budemo zajedno, čak i kad smo bile u hotelu - rekla je Dragana.

- Ne znam šta je u Nenadovoj glavi i šta hoće da kaže. Neću da koristim ovakav odnos i da neću trpeti kritiku. Nemam problem da to kaže sa bubicom i bez, a on kaže da je vezano za situaciju koju je on proživeo. Ja kažem kako meni zvuči, a on šta je meni hteo. Nije mi se svidelo što je Anđela posle komentarisala, upotrebvila je laptanje p?čke, pa ja kažem, a onda ustane Gastoz da odbrani Anđelu. Možemo da komentarišemo bez da ulazimo u sukobe - nastavila je Tomićeva.

Autor: A. Nikolić