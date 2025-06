Gastoz uhvatio Anđelu kako ga ogovara: Ona počela da muca, posle ovoga se neće izvući! (VIDEO)

Šok!

Anđela Đuričić rešila je da učini Marku Đedoviću i ošiša ga, te su se osamili u garderoberu. Ona je počela da ga šiša i da ogovara Nenada Marinkovića Gastoza, koji je baš u tom momentu naišao, a ona je prebledela i odmah počela da se pravda.

- On je meni rekao da je tu uz mene, a otom potom kad izađemo. Posle toga sam ja pokušala da ga zagrlim, on je rekao da neće i to je to - rekla je Anđela.

- Je l' me ogovaraš? - upitao je Gastoz.

- Ne, pričam šta je bilo na intervju - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić