OSTAO SAM BEZ SVEGA: Luka se grize za jezik, pokušava da pronađe lepu reč za Aneli, Đedovića vidi kao najveću smetnju! (VIDEO)

Njemu je trenutno najteže:

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Lukom Vujovićem o trenutnoj situaciji sa Aneli Ahmić i ljubavnom brodolomu koji se ponovo dogodio na Nominacijama.

- Svega mi je preko glave. Zameram joj dosta toga, ćutim zbog dosta toga. Kaže kako svi komentarišu da ona uništava i mene kao Janjuša prošle godine. Đedović i ostali su prokomentarisali da me napada dok je ja branim. Mi kad nismo zajedno, a ona dobije negativno pitanje ona dolazi da se mirimo. A kad smo zajedno onda raskida jer ne želi da bude monstrum. Zovem je pet puta, ona ne odgovara. Uveče joj nosim kafu, pa neće nikome da odgovori. Poljubim je, ona kaže kako neće nikome da odgovara, a onda ustaje i Đedoviću odgovara. Rekla je da je ovo bitno gledaocima. Ustaje i Mileni odgovara, to mi je baš bezveze. Izgubila je kompas i kontrolu. Mislim da Milan dođe i kaže da izlazimo sad i idemo na more, da dođemo kao gledaoci, da ona bih ja pristao, a ona bi ostala. Ja nju jesam na početku povređivao. Htela je samnom, ćutala mi. Došli su dani gde se ja ponižavam zard nas, a ona to koristi. Znam da mi malo fali da me više ne zanima. Kao da kida komad emocija. Kad se mirimo: "Niko me ne zanima, samo mi", a onda opet sve isto. Ona se ljuti na mene, kaže da mi zbog mene sve kaže. Svašta bih joj rekao, a grizem se za jezik. Smeje se uvek. Ustane i smeje mi se. To za drugove kad mi je rekla, cerekala mi se u facu. Za mene je to nenormalno. Ona je predobra, hoće svakome sve da da, spontana je, ljubazna, dobronamerna, ali čim je nešto poremeti... - rekao je Luka, pa otkrio da li se promenila nakon saznanja zbog Alibabe i Stanije:

- Ne verujem. Mislim da je to zbog Đedovića. Juče ceo dan ne želi da joj priđem. Ona pred vama glumi da je jaka, a onda je sve stigne. Poslednjih mesec dana sa Aneli mi je lošije nego kad sam bio sa Sandrom. Ako bacim pogled na to što je pričala meni. Mnogo je drugačije kad mi vi pustite klip. Ničim izazvano je to. Sveukupno mi je lepše sa Aneli. U Aneli sam se zaljubio, a u Sandru nisam. Nikad se nisam nervirao, a ovde me pet dana boli glava, nemam ni drugove, ni ništa. Ja sam tu za nju, ispašću čovek do kraja - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić