ZA NJU SVE, NJU NI ZA ŠTA: Matora odlučila da napravi ljubavno gnezdno za Draganu, zbog toga pristala na OZBILJNE MUKE! (VIDEO)

Ogromna doza ljubavi?!

Stefan Karić i Jovana Tomić Matora došli su kod Drveta kako bi odali tajnu, a zauzvrat dobili piće za žurku.

- Jednom davno smo imali zadatak tačke. To nam je bio najteži zadatak. Zamalo da padnemo zadatak. Ja sam osmislila, ali je nemoguće da jedna osoba stoji na jednoj tački 24 sata. Stefani je jedina osoba kojoj bi se obratila za to. Ako me neko pozove, Stefan može da dođe i stane na tačku dok se ja vratim i odgovorim. Volela bih da odvedem Draganu na ostvro, da odgledamo film i kokice i to, a Stefana jako bole leđa, pa bi tražila masažu. Ne izmišljam, sama ću sve da spremim - rekla je Matora.

-Mogu li čuti detalje zadatka - reklo je Drvo.

- Ne komuniciramo ni sa kim, ne primamo hranu. Ako nam neko donese vodu, ne konstatujemo. gde hoćeš stavi tačku. Moramo da se menjamo jer nas je dvoje. Ako je on gladan, ja mu pravim hranu, ako sam ja žedna, on mi donese vodu. Ti nam odredi tačku, 24 časa. Stefana boli noga, ali mislim da je u redu stajti na jednom mestu 24 časa. U petak u 12 da počne - rekla je Matora.

- Ja ću osmisliti sve i pozvati vas da čujete - reklo je Drvo.

- Mogu li da te zamolim da ne bude provaljeno da dobijemo po jedno pivo - rekla je Matora.

- Kako da odbijem vas dvoje - reklo je Drvo.

- Samo da te podsetim koliko je čisto dvorište - ubacio se Karić.

Autor: A.Anđić