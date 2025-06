Bez dlake na jeziku!

Novinar i voditelj, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Markom Stefanovićem o odnosu sa Sanjom Grujić.

- Da li si se uverio po ko zna koji put koliko te Sanja ne poštuje kada je pokušala da te odvoji od majke - pitao je Darko.

- Ne bih rekao da je ona htela da me odvoji od majke. Ona je neko ko je meni juče ukazao nezahvalnost time što je ubacila neke druge ljude. Nikada nije stajala na putu između mene i moje porodice i majke - rekao je Marko.

- Sanja je jutros divljala jer si joj dokazao i pokazao da ona tebi nije najbitnija, a ti njoj jesi - pitao je Darko.

- Meni je neshvatljivo pitanje to kao: "Je l' više voliš mene ili mamu?". Moje sve pada u vodu kada ona non-stop to ponavlja. Znam da to nije njeno pravo mišljenje, nego ona kao da poludi u tim situacijama - rekao je Stefanović.

- Šta je istina?! Da sam te ja napadao sa Urošem?! Drugi ukućani su je napali, ona je zbog toga, umesto da se s njima obračuna, došla da napada mene. Ja sam neko ko je sa 70 odsto ljudi ovde u ozbiljnom sukobu da bi je zaštitio, tri meseca sam vređao Uroša, nju štitio i da ona meni ukaže takvu nezahvalnost - rekao je Marko.

- Šta je tvoja majka Sanji zgrešila, da li je time pokazala sebičnost, da joj je bitno samo njeno, a da neće da se susretne sa tvojom majkom?! - pitao je Darko.

- Ja sam joj to i zamerio. Ona je meni rekla da neće doći. Meni nije potrebno da me neko čeka, nisam ja na nekoj ekskurziji, ali ako se desi, naravno da razmišljam, ako bude tu, ja sam je pitao da li će doći da me sačeka, ona je rekla da neće doći uopšte - rekao je Marko.

- Da li ima pravo Sanja da bude kivna na tvoju mamu - pitao je Darko.

- Ona verovatno gleda iz perspektive svoje porodice, moja majka je neko ko je došao iz drugačije sredine. Njihov brak je građen na drugim temeljima, moj otac ako kaže da ona ne može da dođe, ona ne može da dođe. Moja majka želi da bude neutralna, ne staje između dve vatre, ja je razumem, Sanja je ne razume. Iako sam joj sve ovo ispričao, nervira me što moram ovo ponovo da objašnjavam - rekao je Stefanović.

- Jasno je da je Sanjina majka divna žena, ja sam pričao sa njom, jako je prijatna i divna i divno je nastrojena kada si ti u pitanju. Organizovala ti je taj rođendan i sve ostalo. Mnogi sada, baš zbog tih Sanjinih komentara, komentarišu da će ti izaći na nos sve što su roditelji njeni uradili za tebe, šta ti kažeš - pitao je Darko.

- To će onda više govoriti o Sanji, njeni roditelji to rade od srca, jer gledaju na mene kao na sina. Ona je prva osoba u životu kojoj sam ispričao ono što sam imao sa ocem. Sanja i ja imamo poštovanje i to neko gledanje kao majka na sina. Napisala je u čestitki da veruje u moju iskrenost više nego pre. Pogodilo me je to što je rekla da je bolje da sam njenoj mami udario šamar, nego što sam onako pričao. Ne znam šta sam loše rekao. Sačekaj čoveče da se zahvalim ženi, nisam se lepo ljudima i zahvalio. Ne umem da se veselim i to, nisam tako odrastao. Ti kažeš da je istina da sam te napadao zajedno sa Urošem, da li je istina to?! - reako je Stefanović.

- Nisi me odbranio Marko, Marko bio si suzdržan, a video si da me to pogađa - rekla je Sanja.

- Da li misliš da u tom momentu kada se tako ponašaš prema meni, da mi ukažeš nezahvalnost...Pošto je bezobrazna, sad ću da kažem šta je stvarni problem. Ona je meni zamerila što me je Ena odbranila, ništa nije čula šta sam rekao i poštovanje i da sam je odvajao od situacije sa mojom porodicom - rekao je Stefanović.

- Normalno, da...Meni je kriva Markova majka koja se nije oglasila da demantuje sve. Krivo mi je što se moje učešće svodi na rešavanje Markovih porodičnih odnosa - rekla je Sanja.

- Sanja je prvo pričala da si kučence koje je usvojila, a jutros je rekla da je ona tvoj robovlasnik - pitao je Darko.

- Nisam to ni čuo, ja sam bio fokusiran ovo što je slagala - rekao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić