Ja sam poligon da se predstaviš kao nova Anđela: Gastoz sve više sumnja u iskrenost Anđelinih osećanja! (VIDEO)

Ne zauzstavljaju se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Da li zbog manjka samopouzdanja ti je teško da poveruješ da Gale samo tebe voli i samo tebe gleda to i ptice na grani znaju? - glasilo je pitanje.

- Vidim to iz dana u dan, toliko su mu velike emcije da mu je sad bitnije da dobacuje tamo. Vidim njegove emocije, dečko se kida i krivo mi je jer ne mogu nešto da preuzmem. Sebi sam na prvom mestu. Lepo ili ružno pitanje, ja ću da pričam šta mislim. Ne mislim da dečko ima emocije prema meni. Ne brini nećeš biti najgori, ja ću - rekla je Anđela.

Sledeće pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Videli smo da si joj pesmom noćas poručio da joj opraštaš Zlatiborske zore, možda bi ti ona oprostila da nema bar jednu stručnu savetnicu pored sebe Jelenu - glasilo je pitanje.

- Pošto joj je i Đedović bio savetnik što se tiče mene, nikad ga nisam osetio u svojoj vezi i ne znam da li Jelenu treba da osećam u mom raskinu. S obzirom na Jelenine stavove i vezu sa Urošem ja to ne bih nikad u životu i verujem da je malo grublja i preuveličava neke stvari. Našle su se i super su sagovornice. Jeste da ja gledam Sofi, ali tebe bih rastrgao - dodao je Gastoz.

- Moraćeš da se rastrgneš na klipove ili kartingu - rekla je Anđela.

- Bio sam besan, hteo sam da joj napravim pakao. Ovde su teze obrnute, emocije i samopouzdanje ne manjka, ali ova cela priča da ona želi da se istakne kao da sam ja nešto zgrešio. Ja jesam luckast, ali ne znam dokle će ovako da kotrlja. Ja sam sve očekivao, ali ko još veruje da ona prila istinu za Pavle? Sve znamo i ja se opet g*zim. Stvarno ću da podignem belu zastavicu - govorio je on.

- Ja se kotrljam u mestu, a on od pitanja do pitanja. Tvoja kompilcija od večeras je mala maca za Pavla. Ja samo sa Jelenom provodim vreme i šta god da mi kaže ja joj kažem da me ne zanima. Ono što se očekuje od mene se neće dobiti - pričala je Anđela.

- Znači ja sam poligon da se predstaviš kao nova Anđela, a nisi zaljubljena u mene - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić