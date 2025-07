Razvezao jezik!

Nakon oglašavanja bivše učesnice Elite 8, Matee Stanković, kada je rekla da je svog bivšeg partnera Lazara Čolića Zolu samo iskoristila kako bi se osvetila Miljani Kulić, oglasio se za Pink.rs i on. Ovaj put nije štedeo reči na račun svoje bivše ljubavi:

- Video sam njenu izjavu nakon njenog izlaska i moj komentar je sledeći… Ona je rekla kako me je iskoristila da bi se navodno osvetila Miljani… Meni je to iskreno blam i poniženje za jednu devojku da se na taj način kanali i da pokuša da me iskompleksira, ali na njenu žalost, takve stvari kod mene ne prolaze. Mene ne može niko da iskoristi, a pogotovo ne neko ko je bio spreman na televiziji sa mnom da ima se*sualne odnose… Ona je ispala zaista smešna i glupa sa tom izjavom, sama od sebe je napravila osobu koja je spremna da sa nekim se*sualno opšti iz koristi. Ipak je ona devojka od 35 godina i smatram da je to što je izjavila najveće poniženje za nju. Zamisli sutra postaneš majka i dete ti gleda intervju na kom priznaješ da si sa nekim muškarcem imala seks da bi ga iskoristila. Baš je jadno, zar ne? - rekao je Zola, pa se dotakao takođe njene izjave kada je rekla kako je on verovatno hteo da je iskoristi zbog papira:

- A to da sam ja nju hteo da iskoristim zbog “papira” je takođe smešno i glupo jer ja imam papire koje produžavam u decembru i nemam nikakav problem to i javno da vam dostavim, tako da joj i ta priča pada u vodu - rekao je, pa otkrio da li se čuo sa njom nakon njenog napuštanja Bele kuće:

- Nisam se čuo sa njom, niti imam potrebu, samo mislim da joj nije potrebno više da me uzima u usta niti kači izjave o meni na storije, jer ako si nekog iskoristila, onda više tog nekog i ne komentarišeš. Nisam verovao u nikakvu ljubav sa njom, ali činjenica je sledeća… Trebalo bi mi 24h da budem ponovo sa njom i ona bi to jedva čekala, ali ne mogu tu želju da joj ispunim… Zaista nemam ni volju ni želju posle nekih stvari - priznao je Zola, pa specijalno za Pink.rs otkrio u kakvim je odnosima sada sa Miljanom Kulić:

- Zvala me je par puta, zvala je i moje drugare i htela je da dođe do mene. Nisam se javljao nikako, ali juče nas je menadžer Boban ubacio u zajednički poziv i ona je bila u njemu. Požalila mi se na odnos sa dečkom i tražila savete od mene, ali to je bilo sve – ništa loše nije rekla.

Autor: A.Anđić