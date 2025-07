Iskrena do koske! Gledateljka zauzela neutralan stav i iskritikovala Karića i Anđelu, ona progovorila o Mići (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Sanja je kraj telefona. Prvi put se uključujem u ovu emisiju, zovem iz Subotice. Ena mi je bila pravo otkriće, htela sam to juče da joj kažem. Krenula bih od Anđele, sve pohvale za tebe, neću ti ništa ružno reći, jedino što bih rekla je da se ne slažem sa jednim, nikada nisi dala izjavu da devojke ne treba da snimaju snimke, a ne da ih ne šalju partnerima. Mislim da ti za to nisi kriva, nisi ti okačila taj snimak. Ne treba niko da te osuđuje, svi mi grešimo i to je život i učimo niz svojih grešaka. Meni Stefan nije za osudu iskreno, Anđela ga osuđuje za taj slučaj na sudu, ali to nije dokazano! Ne mogu da kažem da ne priča istinu, ali može da se kaže i da je devojka izmislila. Anđela, mislim da zaslužuješ mnogo više od Gastoza, nije se ponašao prema tebi onako kako treba i ko će da poštuje tvoje kvalitete - rekla je gledateljka.

- Ja ne kažem da podržavam Miću u tome što govori, ne mogu da ga menjam u godinama u kojim je - rekao je Karić.

- Jako je ružno, jer ona je ipak mlada devojka, a on je neko ko za svoje godine treba da ima drugačije ponašanje - rekla je gledateljka.

- Mislim da ni njegovoj ćerki, koja prati to, a čiji je otac tamo i koji se bori za njih, Anđela izgovara da je on pi*ketina i fašista - rekao je Stefan.

- Ja ne mogu da verujem da Mića toliko mrzi Gastoza...Na glavu su mi se popeli njegovi komentari koji su se taložili mesecima - rekla je Anđela.

- Zamislite koliko nemaju šta da mi kažu pa mi prebacuju što sam ostavio bivšu devojku - rekao je Karić.

- Meni je žao što su ljudi sebi dali za pravo da nekoga vređaju, neko će više tebe ili nju da gotivi, ali nije na nama da vas pljujemo ovde - rekla je gledateljka.

Autor: Nikola Žugić