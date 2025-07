Pričao je loše o njoj, a sad hoće da okrene: Gastoz stao uz Anđelu i žestoko zaratio sa Kačavendom zbog Stefana Karića! (VIDEO)

Tenzija se ne smanjuje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza i Milenu Kačavendu.

- Šta se desilo posle Nove godine kad si se odaljio od Anđele i ponovo joj se vratio? - pitala je Ana Radulović.

- Koliko god da nas je ljuljalo našli smo neku srž. Ja znam ono što je najbitnije. Imam period u godini kad stvarno nisam svoj. Bilo je tu klimanja, ali posle sam shvatio da smo zatvoreni u jednom prostoru gde ne mogu tek tako da mi prođe dan da nema nje. Počelo je sve da se sklapa, posle je sve bilo jako. Imali smo ispad za rođendan. Posle sam poludeo, ali eto - govorio je Gastoz.

- J*bali bi se za 100.000, ja bih možda razmislila - dodala je Milena.

- Legla si sa Bebicom i Teodorom za džabe. Malo je kontradiktorna, bitna mi je lova, pa nije - rekao je Gastoz.

Usledilo je novo uključenje, javio se Goran.

- Nenadu bih hteo da čestitam na pobedi. Hteo bih da pozdravim se Burazengije, želim ti da uspeš u životu - govorio je gledalac.

- Samo mir i ljubav - dodao je Gastoz.

- Neka iskoristi priliku kod Milene od pet minuta. Pre nekoliko minuta mu se ponudila - rekao je gledalac.

- Želela je oralno da me zadovolji, to su tvoje reči - rekao je Gastoz.

- Jedi bre g*vno, duvaj k*rac p*čko jedna. S*so jedna, da čujem p*zdo, nulo... P*zdo, došao si u rijaliti da se j*beš za pare - pričala je Kačavenda.

- Kliko sezona tebi treba da ispričaš istinu o tvojoj priči? - pitao je Gastoz.

- P*zdo, sa mnom si sedeo 10 meseci. Možeš da mi p*pušiš k*rac. Ja sam beogradska gospođa, a ti se perzervativ - dodala je Kačavenda.

- Da li imate nešto posebno da izdvojite emisiju iz koje su gostovali Karić i Anđela? - pitala je Ana.

- Ja bih posebno izdvojio Anđelu - rekao je Gastoz.

- Ja ne znam zašto ova kanta ovde meni zamera ovde bilo šta, kako on kaže izdaju, a njegova devojka koju on voli tačnije drugarica, nakon tri sezone poštujući i ceneći mišljenje i sve stavove prodaje čoveka 20 dana pred kraj. Osim što ona to radi poenta je kad govori da bi išli na ručak, bili u kontaktu, tiktokovi, a moje pitanje je kad je rekla da je nasilnik kako se sa njim družila kroz tri sezone i planirala ručkove? Kako si skontala da je dečko nasilnik? - govorila je Milena.

- Kako mi se s*re od ove Kačavende, ponavlja rečenice iz rikjalitija da dočara ljudima, a ljudi koji su pratili znaju. Što se tiče Anđele i Karića ja sam se smorio jer se svodi na to da li je on nasilnik i da li je ona pkazala obraze. Rekao sam joj da ne treba da se obazire oko toga, sud će da odluči. Svako ko je uradio to njoj treba da bude osuđem, pa makar to bio i moj sin. Obrazi Anđele Đuričić nisu nikog povredili nego nju, a druga strana treba da bude osuđena - pričao je Gastoz.

- Tvoja devojka je 10 meseci govorila o Kariću kao o prijatelju, drugu, šarmeru, nekog čije mišljenje uvažava. Što sad ne kažeš kako je došlo do ovoga? Je l' ovo izdaja? - pitala je Kačavenda.

- Poenta cele priče je da je Karić o njoj pričao loše u šestici, a sad hoće da okrene priču. Anđele jeste rekla da joj je dosta nakon što je Osman pričao, sve to stoji - dodao je Gastoz.

