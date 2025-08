Evo da li je bila zaljubljena u Gastoza: Gledateljka optužila Sofi da je glumica treće lige, ubeđena da je sve vreme igrala igru sa Matejom (VIDEO)

Au!

U toku emisije Narod pita, Sofi Tkačenko je otkrila da li je ona zabranjena negde kao što se piše.

- Ljudi su pričlali da sam ja zabranjena na više mesta, ja nigde nisam zabranjena - rekla je Sofi.

- Spominjali su tvoju bivšu devojku - upitala je voditeljka.

- Ma to mi je drugarica, to što sam je šetao na povodcu, to je njoj trebalo za reklamu, i ja sam to radila za nju. Ja radim ono što mene zanima, a to što me drugi komentarišu to mene ne dotiče. Ja štetu nisam napravila nikome svojim snimkom. Ja iskreno nisam mislila da je bitno to da bih pričala o tome, ali vidimo da jeste - rekla je Sofi.

U emsiju se uključila voditeljka Teodora:

- Sofi da li su ušla u rijaliti da se pokažeš kao dobra devojka ili kao treće razrenda glumica? - upitala je gledateljka:

- Ja sam bila iskrena, takva sam kakva sam, a da sam glumila bila bih glumica prve klase. - rekla je Sofi.

- Da li si više zaljubljena u Gastoza ili Mateju - upitala je gledateljka.

- Nisam bila zaljubljena u Gastoza - rekla je Sofi.

- Ti nisi dobra devojka, koja se ljubila sa drugarima - rekla je gledateljka pa je pohvaila Gastoza.

- Da li je Gastoz bio folirant kada je rekao da mu se sviđa Sofi - upitala je voditeljka.

- Nije, on voli da se zeza - odgovorila je gledateljka.

Nakon toga je Gastoz govorio o Anđeli i pričama za Pavla:

- Nisam ništa proveravao, on je mene po emisijama vređao, a on se hgvalio da je bio sa devojkom sa kojom nije bio. Ne znam ko je veći indijanac. Moram da kažem da Pavle nije dao dinara za mene za Tajland. On je pokušavao preko mene da uđe u Elitu. On puca iz prazne puške, a on i ja nikada nismo bili bliski - rekao je Gatoz.

Autor: N.B.