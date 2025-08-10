Ne zanimaju te slobodni, to je tvoj stil: Sanja razmontirala Sofiju argumentima, pa je podsetila kako je sa Terzom PONIŽAVALA Milicu! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka Snežana.

- Prvo bih da kažem za Sanju i Marka koliko god da su imali greške ja mislim da se vole i da ne treba da slušaju druge. Njegovi roditelji će popustiti kad dođu klinci. Sofija, sve što si radila karma jako brzo stigne. Milica je imala probleme, pila je lekove i to ne treba da radi nikada nikome. Vratiću se na Sanju, mislim da je tri godine biti sa nekim znam da se ipak vole. Sofija, mlada si i lepa si ne treba ti oženjen i što ne želiš sebi ne radi ni drugima - govorila je gledateljka.

- Kako Sofija uči na svojim greškama kad se posle ubacivala Anđeli i Gastozu? Nije Sofi koketirala nego ona. Večito je pikirala zauzete, izjavljivala simpatije Kariću, Gastoz je nije zanimao dok je bio slobodan. Tebi se dopada da ono što je tuđe postane tvoje i to je tvoj stil života. Muškarac kog si predstavila kao Dejan je Atmir Alba i on je isto imao brak i dvoje dece. To je tvoj stil i ne zanimaju te slobodni jer se ne sećam da si odnos i koketiranje koje si imala sa zauzetima imala sa slobodnim. Karma te je stigla pre nego što si očekivala, ismevali ste Milicu i govorili da je debela kao svinja, a Bog ti je brzo vratio i sad ti izgledaš tako, a Milica ima manekensku građu. Ponašala si se kao da ona ne postoji i da je manje vredna, a ti samo imaš žvalu. Lepo pričaš za nekoga ko ima tri grama mozga - govorila je Sanja.

- Ja nisam htela da je vređam, nego nagovestim da ne vređa tuđe muževe. Svaka Sanjina reč je istina, a ja sam "Elitu" gledala od početka i sve do kraja - dodala je gledateljka.

- Ti si pre neki dan demantovala da si bila sa Atmirom Albom - rekla je Sanja.

- Nikad nisam bila sa Atmirom - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić