AKTUELNO

Zadruga

Ne zanimaju te slobodni, to je tvoj stil: Sanja razmontirala Sofiju argumentima, pa je podsetila kako je sa Terzom PONIŽAVALA Milicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se gledateljka Snežana.

pročitajte još

BUKTI RAT: Gledalac potkačio Sanju, izneo teške reči na njen račun, pa dobio BRUTALAN odgovor! (VIDEO)

- Prvo bih da kažem za Sanju i Marka koliko god da su imali greške ja mislim da se vole i da ne treba da slušaju druge. Njegovi roditelji će popustiti kad dođu klinci. Sofija, sve što si radila karma jako brzo stigne. Milica je imala probleme, pila je lekove i to ne treba da radi nikada nikome. Vratiću se na Sanju, mislim da je tri godine biti sa nekim znam da se ipak vole. Sofija, mlada si i lepa si ne treba ti oženjen i što ne želiš sebi ne radi ni drugima - govorila je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako Sofija uči na svojim greškama kad se posle ubacivala Anđeli i Gastozu? Nije Sofi koketirala nego ona. Večito je pikirala zauzete, izjavljivala simpatije Kariću, Gastoz je nije zanimao dok je bio slobodan. Tebi se dopada da ono što je tuđe postane tvoje i to je tvoj stil života. Muškarac kog si predstavila kao Dejan je Atmir Alba i on je isto imao brak i dvoje dece. To je tvoj stil i ne zanimaju te slobodni jer se ne sećam da si odnos i koketiranje koje si imala sa zauzetima imala sa slobodnim. Karma te je stigla pre nego što si očekivala, ismevali ste Milicu i govorili da je debela kao svinja, a Bog ti je brzo vratio i sad ti izgledaš tako, a Milica ima manekensku građu. Ponašala si se kao da ona ne postoji i da je manje vredna, a ti samo imaš žvalu. Lepo pričaš za nekoga ko ima tri grama mozga - govorila je Sanja.

pročitajte još

SVE SE DESILO ZBOG MENE! Sofija dala sud o Terzinom kuliranju Milice, pa se osvrnula na njegov susret sa Barbarom! Evo šta kaže o Anđeli i Gastozu: DR

- Ja nisam htela da je vređam, nego nagovestim da ne vređa tuđe muževe. Svaka Sanjina reč je istina, a ja sam "Elitu" gledala od početka i sve do kraja - dodala je gledateljka.

- Ti si pre neki dan demantovala da si bila sa Atmirom Albom - rekla je Sanja.

- Nikad nisam bila sa Atmirom - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK! Sanja optužila Sofiju da je zaljubljena u Gastoza, pa iskazala tvrdnju da joj je primirje sa Terzom bilo samo PARAVAN! (VIDEO)

Domaći

Brutalan kanal Anđele Đuričić: Gledateljka je unakazila za sva vremena i podsetila na greške, ona otkrila da li će se tetovirati s Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

Uroš Stanić rešeta bez milosti: Sofiju stavio na stub srama i brutalno je izvređao, ona najavila tužbe! (VIDEO)

Zadruga

SRAMOTA ME JE DA TE VREĐAM! Lejdi Di podsetila Ša kojim rečima ga je Jovanovićeva počastila, on razvio teoriju da je LJUBOMORNA na nju zbog Lakića! (V

Zadruga

'BOLI TE JER VOLI STANISLAVA!' Miljana oplela po Ša, pa istakla da joj se poverio kako je bio INTIMAN sa Mionom! (VIDEO)

Zadruga

Raskrinkavanje uživo u programu: Ivan demolirao Anđelu i Gastoza argumentima, pa priznao da jedva čeka njihovo suočavanje s Pavlom! (VIDEO)