Neće niko ništa preko mog deteta: Aneli poludela zbog Lukinih napada na Alibabu, a ćutanja na prozivke Maje Marinković! (VIDE)

Ne može da se obuzda!
Aneli Ahmić žalila se cimerima u pabu "Prijatelji" na ponašanje Luke Vujovića zbog flerta sa Majom Marinković.
- Ivane, napolju se sve vidi. Ganjala sam strimove. Prvo nisam mogla da gledam, a onda je počelo ovo sa Majom i nisam znala gde mi je mozak. Ja sam došla ovde da raspravim da li će da bude otac, dete moje je na prvom mestu. On skače na Asmina, a ne skače kad me Maja pljuje. Neće niko ništa preko mog deteta. Njegova majka proziva moje dete - rekla je Aneli.
- Asmin je rekao da neće da se svađa sa tobom - dodao je Ivan.
- Spustio loptu, a onda rekao da sam ukrala 35.000 evra. On nije video u kešu te pare. Ljudi prave sprdnju - dodala je Ahmićeva.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić