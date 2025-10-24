ZALIVA POD SUZAMA! Aneli ne zna kako da se izbori protiv Asmina, a na vezu sa Lukom stavila tačku! (VIDEO)

Odmah dotrčala kod Miće!

Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće kako bi sa njim porazgovarala o Asminu Durdžiću i Luki Vujoviću.

- Jasno je kao dan da je Mina ljubomorna na nju zbog Asmina - rekao je Mića.

- Oni su svi uvezani - rekao je Ilija.

- Što se tiče Luke, zajedno su krivi i to me ne zanima - rekao je Mića.

- Nikad mi neće videti dete! - rekla je Aneli kroz suze.

-Ako hoćeš da uđeš u svađu onda nema plakanja. Ti nemaš ništa da demantuješ, ako je nešto istina, istina je, a ako nije, nije. Ako si u pravu opusti se i užvaj - rekao je Mića.

- Kako da ga demantujem kad govori laži? Za Luku predstavlja kako je sve bilo bajno i sjajno napolju, priča u svoje ime. Ovo je gotovo, ja sam videla njegove reakcije - rekla je Aneli.

- Nauči da ćutiš i priča je završpena - rekao je Mića.

- Nema ništa od nas, ja ga znam, veza je završena! - rekal je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić