ZALIVA POD SUZAMA! Aneli ne zna kako da se izbori protiv Asmina, a na vezu sa Lukom stavila tačku! (VIDEO)

Odmah dotrčala kod Miće!
Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće kako bi sa njim porazgovarala o Asminu Durdžiću i Luki Vujoviću.
- Jasno je kao dan da je Mina ljubomorna na nju zbog Asmina - rekao je Mića.
- Oni su svi uvezani - rekao je Ilija.
- Što se tiče Luke, zajedno su krivi i to me ne zanima - rekao je Mića.
- Nikad mi neće videti dete! - rekla je Aneli kroz suze.
-Ako hoćeš da uđeš u svađu onda nema plakanja. Ti nemaš ništa da demantuješ, ako je nešto istina, istina je, a ako nije, nije. Ako si u pravu opusti se i užvaj - rekao je Mića.
- Kako da ga demantujem kad govori laži? Za Luku predstavlja kako je sve bilo bajno i sjajno napolju, priča u svoje ime. Ovo je gotovo, ja sam videla njegove reakcije - rekla je Aneli.
- Nauči da ćutiš i priča je završpena - rekao je Mića.
- Nema ništa od nas, ja ga znam, veza je završena! - rekal je Aneli.
Autor: A.Anđić