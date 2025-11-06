Staviću kikice, pa ću kar*ti ovog punoglavca: Zorica ugasila Daču Virijevića, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Dači Virijeviću.

- Zašto si noćas rekao da te je Zorica podsetila na babu iz por*ića - glasilo je pitanje.

- Zato što je Zorica imala dve kikice sa naočarima i kačketom. U tom trenutku me je tako podsetila, nisam rekao da ste ružni. Slagala je ovde da sam ja vređao Noru, to me je povredilo - rekao je Dača.

- Meni je ovo kompliment kada vidim ovaj bal vampira. Ne dotiče me uopšte, meni je dobro. Mislim da ćemo se jeb*ti, ali ako odlučim da pletem kikice, ka*aću ovog punoglavca - rekla je Zorica.

- Samo da prestane Zorica da laže da sam ja uvredio Noru - rekao je Dača.

- Ovako je rekao: "Šta je radila Sita, tako ćeš i ti sutra Norinom detetu" - rekla je Zorica.

- Rekla si da sam vređao, šta je to uvreda Nori - rekao je Virijević.

- Ako je Nerio sve lagao što je rekao, što je za tebe to uvreda?! - rekao je Asmin.

- Ti si punoglavac! - rekla je Zorica.

- Ja se kajem zbog svih uvreda i reči, i za Milenu i za sve. Ovde je čovek koji se kaje i ima svest, a ti si neko ko se ne kaje, ali ćeš se vremenom kajati - rekao je Luka.

- Samo da ga podsetiš da ti pričaš sa tatom, pošto ga spominje - rekla je Kačavenda.

- Neću da idem nigde, ali pusti da se raspravlja, šta skačeš - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić