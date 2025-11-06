AKTUELNO

Od takvih devojaka mi se gadi ženski rod: Alibaba raspalio nikad brutalniju vređalicu, pa bez milosti urnisao Vanju Prodanović! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzično u kući odabranih!

Asmin Durdžić doživeo je pomračenje, pa je žestoko počeo da proziva Vanju Prodanović.

- Devojka koja ima 20 godina, a dečka od 40 je dno - rekao je Asmin.

- Ni meni se ne sviđa što si kompleksaš - dodala je Anastasija.

Au, kakav blam! Teodora i Bebica progovorili o Anitinom rođendanu i nedolasku, Jovan Rajić srozao Milosavu pred svima: Rekla mi je da... (VIDEO)

- Sa tobom neću da se svađam zbog Bore - rekao je on.

- Tvoja simpatija Maja je imala partnere. Ja sam srećna kakva izbore sam imala - govorila je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoj tata treba da se ubije ako je podržavao da ti sa 19 godina imaš partnera od 40. Ti nisi znala gde živiš, bolje nemoj da komentarišem dalje. Tebe su pitali gde živiš, a ti si rekla svuda po malo - pričao je Alibaba.

Ovo pitanje izazvalo je karambol: Alibaba i Janjuš dobili zadatak da navedu pet dobrih i loših osobina Aneli i Maje, nastao haos (VIDEO)

- Ti imaš neke frustracije - rekla je Vanja.

- Mrzim k*rve, od takvih devojaka mi se gadi ženski rod. Ne možeš da mi kažeš da je normalno da sa 19 godina imaš frajera od 40. Bila si presrećna kad te je Filip izj*bao, pa si posle plakala. Dođete ovde da glumite moral, a ustvari ste smrdljive k*rvatine u duši - besneo je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

