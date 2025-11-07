Tebe bi preko reda uveli u duševnu bolnicu: Janjuš demolirao Luku pred svima, Asmin ubeđen da ga Nora više voli nego Aneli: Kad bi me sada videla, obradovala bi se (VIDEO)

Iskrena do koske!

Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom se videlo kako Luka Vujović ne da Aneli Ahmiću da daje Asminu Durdžiću koka kolu.

- Čovek je u pravu sto odsto, tražio sam energetsko piće, ona je rekla da nema. Stala mi je piletina u grlu, ja sam je pitao: "Je l' imaš šta da popijem", rekla je da ima, dala mi je koka kolu. Vidi, ja bih i njoj isto dao, ali Luku razumem, ja bih možda drugačije reagovao i gore - rekao je Asmin.

- Rečeno mi je da on leži na Ivanovom krevetu, a ona na našem krevetu, a oni ćaskaju i smeju se. Ne prija mi to, nije mi normalno. Ispada da ona spušta loptu sa njim. Ja sam za to da oni odu, sednu da pričaju, pa nek ponesu 10 koka kola. Meni je ona sve to rekla, ispričala mi je. Ja joj nisam rekao ni reč ni danas kada je bio klip. Ja mislim da njoj treba da bude stav da se brani - rekao je Luka.

- Imam osećaj da njega ne zanima Nora, želim da vidim taj prvi susret - rekla je Aneli.

- Ide Aneli za Zagreb kod njene Sanje koja joj vodi sada profile. Nora i ja sami kod kuće, funkcionišemo super. Zove mene Aneli i kaže da dolazi kuće i da joj donosi poklon i da snimam reakciju. Ja sam uzeo telefon da snimim, Nora je samo pogledala i vratila je pogled nazad, osmeh nisi dobila. Sto odsto kada bi me Nora videla, obradovala bi mi se - rekao je Asmin.

- Luka, ostalo je još mesec i nešto dana, ti treba Luka da pozoveš tvoje roditelje da dođu za Novu godinu, da ih zagrliš i da im kažeš da ih voliš. Ti treba što pre da izađeš iz ovoga, jer ti nisi psihički dobro. Ti sada da se pojaviš ispred duševne bolnice, a da ima ljudi koji čekaju red, tebe bi preko reda uveli - rekao je Janjuš.

- Evo prvi put ću se zakleti u Noru, mene ovaj čovek (Asmin) ne zanima kao čovek. Ja samo želim da steknem poverenje da mogu mirno da legnem da spavam kada mu dam dete - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić