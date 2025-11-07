AKTUELNO

Zadruga

Bebica najavio Teodorino raskrinkavanje! Odlučio da večeras obelodani istinu: Sviđa ti se neko drugi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Presekao!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se raspravljali u krevetu, a on je najavio da će večeras izneti sve o njoj.

- Nećeš da čuješ istinu - rekla je Teodora.

- Ja sam doktor - dodao je on.

pročitajte još

Posle ovog priznanja ništa neće biti isto! Oglasio se Đedović nakon razotkrivene afere Milice i Anđela, pa obelodanio celu istinu: Zivkaju ga trudne i

- Koji doktor? Nećeš da čuješ istinu, a ja nisam završila rečenicu. Ne možeš mene da prekidaš. Šta ti možeš jadniče jadni? Parfem da mi uzmeš i brojiš pare kao da su tvoje? Daleko bilo da se ovo nastavilo, iskreno. Ko zna šta bi bilo. Ti si mi napravio temu, a lepo sam ti rekla da ne reaguješ - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da ne reagujem kad vidim šta radiš za stolom. Ti ne reaguješ dok oni pričaju - dodao je Bebica.

- Ja sam ti rekla šta da ne radiš, a ti si sve uradio - rekla je Teodora.

pročitajte još

Nisam želela da navuče kapuljaču: Anita totalno pala u očaj nakon što je izdala Anđela, ne želi da on bude u depresiji! (VIDEO)

- Tek ću da pričam - rekao je on.

- Ajde i ja ću, a šta ti imaš da pričaš? - pitala je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što se dešava večeras pričam - rekao je on.

pročitajte još

Suočavanje oči u oči: Terza zahteva istinu o Milici od Anđela, on pokušao da se opere od svega! (VIDEO)

- Nećeš me imati u tri života - govorila je ona.

- Ni ne želim. Ja mislim da si zaljubljena i da ti se sviđa neko drugi, sve ću da pričam - dodao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nije mi prišla, a isponižavala me je: Uroš odlučio da odsvira kraj i okrene leđa Anđeli Đuričić! (VIDEO)

Zadruga

Ima svoje pare, pa nek kupi: Korda otkrio šta je glavni problem u vezi sa Anom, odlučio da joj ne ide uz dlaku više! (VIDEO)

Zadruga

GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Zadruga

'IDI POKUPI STVARI, GOTOVO JE!' Bebica saznao za nove POGLEDE i signale Teodore i Nemanje, pa doneo konačnu odluku i zauvek RASKRSTIO sa njom! (VIDEO)

Zadruga

Posle ovoga nema nazad: Luka na rođendan doneo odluku da sa Aneli završi za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)