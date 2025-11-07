Bebica najavio Teodorino raskrinkavanje! Odlučio da večeras obelodani istinu: Sviđa ti se neko drugi (VIDEO)

Presekao!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se raspravljali u krevetu, a on je najavio da će večeras izneti sve o njoj.

- Nećeš da čuješ istinu - rekla je Teodora.

- Ja sam doktor - dodao je on.

- Koji doktor? Nećeš da čuješ istinu, a ja nisam završila rečenicu. Ne možeš mene da prekidaš. Šta ti možeš jadniče jadni? Parfem da mi uzmeš i brojiš pare kao da su tvoje? Daleko bilo da se ovo nastavilo, iskreno. Ko zna šta bi bilo. Ti si mi napravio temu, a lepo sam ti rekla da ne reaguješ - govorila je ona.

- Ne mogu da ne reagujem kad vidim šta radiš za stolom. Ti ne reaguješ dok oni pričaju - dodao je Bebica.

- Ja sam ti rekla šta da ne radiš, a ti si sve uradio - rekla je Teodora.

- Tek ću da pričam - rekao je on.

- Ajde i ja ću, a šta ti imaš da pričaš? - pitala je Delićeva.

- Sve što se dešava večeras pričam - rekao je on.

- Nećeš me imati u tri života - govorila je ona.

- Ni ne želim. Ja mislim da si zaljubljena i da ti se sviđa neko drugi, sve ću da pričam - dodao je Bebica.

Autor: A. Nikolić