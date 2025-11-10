PODELILA MALE BUDŽETE ŠAKOM I KAPOM! Sara Šajić bez zadrške svima sasula mišljenje u brk! (VIDEO)

Nije se ustručavala.

Sara Šajić nastavila je da deli male budžete, pa su isti dobili Aneli Ahmić, Luka Vujović, Miki Dudić, Dača, ali i Milosava.

- Tebi isto 2.000 ne sviđa mi se tvoj stav, previše si začaran rijalitijem, nemaš svoje mišljenje, kao da si čovek sa druge planete - rekla je Sara o Luki.

- Oboje ste g*vna, smećari i prevaranti - dobacio je Uroš Aneli i Luki.

- Miki, lepi su mafini, videla sam, tebi isto 2.000. Mislim da si dobar čovek, bio si se malo pogubio, ali dobro ti sad ide. Bio bi dobar par sa Kačavendom, mislim da bi trebali više vremena da provedete zajedno, da ostavite Janjuša drugim devojkama - navela je Sara za Mikija Dudića.

Ona je mali budžet dala i Dači Virijeviću, ali i Milosavi.

Autor: R.L.