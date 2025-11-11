AKTUELNO

Zadruga

SRAMNO: Luka ne želi da stane u odbranu svoje majke, zanemeo na Sofijino pitanje upućeno njemu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Prvo pitanje u Igri istine danas, Sofija Janićijević je postavila Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hipotetički, da se napolju saznalo da je vaš odnos jedna čista laž, kako bi reagovao? Mislim na to, da si napravio plan kako da Aneli ostaviš, kako bi objasnio zašto si se žrtvovao za njenu porodicu i taj odnos? - upitala je Sofija.

- To nije istina. Aneli i ja imamo jedan veoma iskren odnos, nemam ja nikakav plan da je ostavim. Da imam nameru da je ostavim, to bih napolju uradio - rekao je Luka.

- Kako nemaš nijednu vrstu reakcije na to što je Aneli vređala tvoju majku javno? - upitala je Sofija.

- Ja uz svoju smirenost imam akciju u sebi. Reakcija je u meni bila u tom trenutku - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Spreman da pokrene novi život: Luka želi da se preseli u Bosnu, sve bi uradio zarad sreće njega i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

STAVIO POVEZ OKO OČIJU: Luka ne vidi razlog zbog čega bi njegova majka promenila mišljenje o Aneli, stao na stranu svoje devojke! (VIDEO)

Domaći

LUKA SE NE ZOVE LUKA: Grofica brutalno udarila na Vujovića! Otkrila da je menjao ime, pa najavila totalno RASKRINKAVANJE!

Domaći

SVE MAJKE ĆUTE! Luka slao Norine fotografije podršci, a Aneli ga podržavala: Asmin ih jednim potezom demolirao! (VIDEO)

Zadruga

Odlučila da stane na stranu drugarice: Mimas smatra da joj se Sofi pomogla da otvori oči, ne želi ni da čuje za Gruju! (VIDEO)

Domaći

Luku ne može da mi zameni STO ALIBABA: Aneli progovorila o odnosu sa Asminom, precrtala Janjuša, pa se spetljala na pitanje o Vujovićevim BATINAMA (VI