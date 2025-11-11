SRAMNO: Luka ne želi da stane u odbranu svoje majke, zanemeo na Sofijino pitanje upućeno njemu! (VIDEO)

Šok!

Prvo pitanje u Igri istine danas, Sofija Janićijević je postavila Luki Vujoviću.

- Hipotetički, da se napolju saznalo da je vaš odnos jedna čista laž, kako bi reagovao? Mislim na to, da si napravio plan kako da Aneli ostaviš, kako bi objasnio zašto si se žrtvovao za njenu porodicu i taj odnos? - upitala je Sofija.

- To nije istina. Aneli i ja imamo jedan veoma iskren odnos, nemam ja nikakav plan da je ostavim. Da imam nameru da je ostavim, to bih napolju uradio - rekao je Luka.

- Kako nemaš nijednu vrstu reakcije na to što je Aneli vređala tvoju majku javno? - upitala je Sofija.

- Ja uz svoju smirenost imam akciju u sebi. Reakcija je u meni bila u tom trenutku - kazao je Luka.

Autor: S.Z.