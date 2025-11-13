AKTUELNO

Zadruga

Ovakvom odgovoru se nije nadao: Aneli otkrila Luki novu verziju priče o viđanju s Karićem dok je on bio u Eliti! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Da li ti je Aneli rekla da je dolazila dva puta u Beograd... Jednom kad su Osman i Kristina bili u Sarajevu, a Stefan sam u kući i drugi put pred njen ulazak u Eliti kada je Stefan bio na Ibici? - glasilo je pitanje.

- Nije mi rekla da je bila u Beogradu i da se videla sa Stefanom kada su Osman i Tina bili u Sarajevu. Je l' bio Karić kod nas u stanu? - upitao je Luka.

- Ne - rekla je Aneli.

- Što Karić ne bi posetio porodicu Ahmić ako su već toliko dobri? - upitao je Milan.

- Ja se sa Stefanom nisam videla, samo sam se čula. On mi se javio da je u Sarajevu i rekao mi je da je došao drugaru da donese neku garderobu i to je to. Ja se nisam videla sa Stefanom - rekla je Aneli.

