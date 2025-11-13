AKTUELNO

IZLUDEĆE ZA TOBOM! Zorica posavetovala advokaticu, MORA DA UHVATI SLEPOG MIŠA! (VIDEO)

Ovoga jutra Zorica Marković i Jovana Mitić advokatica razgovarali su u dvorištu, a advokatica se žalila zbog mnogih stvari, između ostalog i zbog toga što je smršala i kako kaže, više ne liči na sebe.

- Rekli su da je emisija bila katastrofa zbog mene, jer su me bipovali - istakla je ona.

- Opterećuješ se, kakve veze ima. Pristojno se obuci, da ispoštuješ slavu, a ne kao da si pošla u klub, bal vampira. Kad pogledaš Terzu kroz krilo slepog miša, on izludi za tobom, tako se priča - ispričala je Zorica i nasmejala je do suza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

