MISLI JOJ NE DAJU MIRA: Sara sve bliža zaključku da je razočarala svoju porodicu, učesnici daju sve od sebe da je oraspolože! (VIDEO)

Utonula u očaj!

Sari Stojanović je danas slava, a nakon što joj je Veliki šef uputio čestitke, ali nakon toga, Stojanovićeva je bila sve bliže zaključku da njena porodica i prijatelji nisu želeli da joj organizuju žurku zbog protivljenja nekim njenim izborima.

Učesnici su tom priliko pokušali da je oraspolože i stave do znanja da njena porodica potencijalno nije bila u finansiskoj mogućnosti da joj priredi proslavu, ali joj to nije pomoglo da se oraspoloži.

Autor: S.Z.