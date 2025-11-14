AKTUELNO

Zadruga

MISLI JOJ NE DAJU MIRA: Sara sve bliža zaključku da je razočarala svoju porodicu, učesnici daju sve od sebe da je oraspolože! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Utonula u očaj!

Sari Stojanović je danas slava, a nakon što joj je Veliki šef uputio čestitke, ali nakon toga, Stojanovićeva je bila sve bliže zaključku da njena porodica i prijatelji nisu želeli da joj organizuju žurku zbog protivljenja nekim njenim izborima.

Učesnici su tom priliko pokušali da je oraspolože i stave do znanja da njena porodica potencijalno nije bila u finansiskoj mogućnosti da joj priredi proslavu, ali joj to nije pomoglo da se oraspoloži.

Foto: TV Pink Printscreen

O čemu je zapravo reč, ostaje nam da vidimu u naredno periodu koji je pred nama.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

