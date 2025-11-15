Sedi na dve stolice: Terza ispitao Teodoru sve o Filipu, ona priznala da neće još uvek napustiti Bebičin krevet (VIDEO)

Terza ispituje Teodoru!

Tokom prethodne noći Borislav Terzić Terza obećao je Nenadu Macanoviću Bebici da će ispitati Teodoru Delić o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta ste pričali sinoć? Jeste se mazili? - pitao je Terza.

- Jesmo. Ne znam kakva će biti situacija kad se vratimo. Moraću da se sklonim od ovog. On je meni rekao da će on izaći iz kreveta. Ako bude dole ja ću ostati još dok ne vidim gde ću - rekla je Teodora.

- Možda produže izolaciju - rekao je Terza.

- To je rekao i Filip - rekla je Teodora.

- Moraš da budeš direktnija - rekao je Asmin.

- Nije lako da izgovaraš pored osobe - rekla je Teodora.

- On se nada svadbi - rekao je Asmin.

- Ti mi pričaš da je odlepio za mnom i onda ustaneš i govoriš da ga ne radim- rekla je Teodora.

- Ja mislim da je na tebe odlepio, ali vi niste imali vreme da provodite zbog Bebice - rekao je Asmin.

- Nek ti kaže Terza šta je bilo kad mu je ušla bivša žena - rekla je Teodora.

- Sve odmah mora, ja ne bih imao živaca - rekao je Asmin.

- Ja bih sve svojim tokom - rekla je Teodora.

- Meni je jutros bilo čudno da ste do osam ujutru sedeli sa budalama umesto da uživate - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić