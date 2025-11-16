Žestoko do kraja: Takmičari sasuli Teodori brutalnu istinu u lice, ona hladna kao led nakon svih prozivki! (VIDEO)

Boli je uvo!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobi kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Znala si za veridbu obzirom da si mi rekla i pre veridbe da ste to planirali i napolju. Bebica te već par dana uhodi kao psihopatu, a sada je krenuo na patetiku i tu mi je tebe žao. Posle raskida si se pustila u promet i to da te dodiruje ko stigne - rekla je Rada, pa se osvrnula na Filipa:

- Filipe, ti uopšte nisi glup dečko i toga si itekako svestan. Meni može da dođe ko god, a ako volim svog verenika onda ne bi mogao niko da me dobije. Tebi i Bori zameram što od toliko drugara vi hoćete da mi nabacite nekog dlakavog drugara. Ostavljam Teodoru - rekla je Rada.

- Bebicu ne sažaljevam jer smo ga usmeravali šta da radi, a on nas nije slušao. Da li će oni biti zajedno ili neće mene boli uvo, ostavljam Filipa - rekla je Dragana.

- Filipa obožavam, ne mogu ništa da mu zameram jer devojka kad hoće da ode, ona će da ode. Njega ne mogu nikako da krivim i to je to. Teodora je jedna jako lepa i zgodna devojka, ne može niko da kaže da te ne bi smuvao. Svi smo znali unapred da nećeš da se veriš, a nominovaću Teodoru - rekao je Milan.

- Ja sam sigurna da je Teodora varala Bebicu napolju, smatram da ona itekako ima petlju da odgovori svima, a nema petlju da prizna da joj se Bebica ne dopada. Nominujem Teodoru - rekla je Sunčica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić