Foliranti, sve je to jako čudno: Brat Jovana Jovičića udario na vezu Luke i Aneli, oni mu se nikako ne dopadaju! (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević u emisiiji ''Izbacivanje'' ugostila je u studiju brata i majku Jovana Jovičića koji je progovorio o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.
- Kako ti deluje Aneli? - upitala je Dušica.
- Deluju mi kao foliranti, ali više mi je čudan Luka tu i fejk i ne dopada mi se - rekao je brat Jovana Jovičića.
- Mislite li da se Teodora i Đukić gledaju ili? - upitala je Dušica.
- To je evidentno, ali ja imam svoje mišljenje o tome - rekao je brat Jovana Jovičića.
- Zbog čega Jompas nije bio aktivniji? - upitala je Dušica.
- Mislim da nije našao svoje mesto pod zvezdama, ali polako - rekao je brat Jovana Jovičića.
Autor: N.Panić